Geleneksel lezzet mirasımız Türk Kahvesi, güzel sohbetlerin eşlikçisi olana dek birçok işlemden geçiyor. İyi bir Türk Kahvesi elde etmenin yolu, kahve çekirdeklerinin geldiği topraklardan başlıyor. İdeal lezzette bir Türk Kahvesi’ni elde etmenin pek çok püf noktası olduğunu ifade eden Kahve Gurusu Sam Çeviköz, “Yemen bölgesinden ve Brezilya Rio Minas’tan gelen çekirdekler, Türk Kahvesi için en uygun seçeneklerdir. Fakat son yıllarda maliyetlerle ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle, Türk Kahvesi yapımında yüzde 99 oranında Brezilya’dan gelen çekirdekler kullanılıyor. Aslında her kahve çekirdeği ile Türk Kahvesi yapılabilir, fakat burada önemli olan kahvenin öğütülme şekli ve kavrulma biçimidir. Pudra şekilde öğütülmesi en doğru olanıdır. Tecrübelerimden yola çıkarak, ‘medium’ oranda dediğimiz yani orta seviyede bir kez kavrulmuş kahvenin en iyi sonucu verdiğini düşünüyorum” dedi.
Kavurma sonrası kahvenin 5 gün dinlendirilmesi gerektiğinin önemle altını çizen Çeviköz, “Kaliteliden ödün vermemek için 1 ay içinde kahveyi tüketmelisiniz” şeklinde konuştu.
Döküm kahve satın alırken dikkat edilmesi gerekenler
Sam Çeviköz döküm kahve alınırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini şu sözlerle aktardı: “Kahveyi aldığınız yerdeki görevliye mutlaka ürünün ne zaman kavrulduğunu sorun; 3 ay önce kavrulmuş bir kahvenin kalitesi daha düşük olur. Ayrıca kahvenin geldiği bölge de önemlidir.”
“Kahvenizi içmeden önce 3 dakika bekleyin”
Türk Kahvesi’nin oda sıcaklığında bir suyla hazırlanması gerektiğini vurgulayan Sam Çeviköz, sözlerine şöyle devam etti: “Sırasıyla suyu ve kahveyi koyduktan sonra biraz karıştırabilirsiniz. Kısık ateşe koyarak karıştırmayı sürdürebilirsiniz. Yavaş yavaş pişen kahveden çok güzel bir kaymak elde edebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Türk Kahvesi’ni içmenin en doğru yolunu da paylaşan Çeviköz, “Kahvenizi hazırladıktan sonra 3 dakika beklemelisiniz. Sıcaklığı düşen kahvenin tadını daha iyi alabilir ve telvelerin ağzınıza gelmesini önlemiş olursunuz” dedi.
“Türk Kahvesi’nde köpükten bahsetmek çok doğru bir ifade sayılmaz” diyen Çeviköz, “Kahvenin köpürmüş kısmı aslında kahvenin kaymağıdır” şeklinde konuştu.
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