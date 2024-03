Cathay Pacific, The Pier Yolcu Salonu, Hong Kong Uluslararası Havalimanı

Cathay Pacific'in Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndaki first class yolcuların çoğu güvenliğin hemen ilerisindeki The Wing'i ziyaret ediyor. Geniş bir kütüphanesi olan, çay kahve servisi yapılan, çatı katında dans derslerinin verildiği, iş toplantılarınızı ve yazışmalarınızı yürütebileceğiniz, yazıcısı ve rahat koltukları olan bir yolcu salonu. The Pier ise daha modern görünümlü, rahat bir daire hissi veren, bir salon gibi tasarlanan ve daha çok minyatür bir otele benzeyen bir mekan. 2 bin metrekarenin üzerinde olan The Pierde bar, lokanta, rahat koltuklar, çalışma ortamı ve toplantılarınız için çalışma suiti dahi bulunur. Duş da alabileceğiniz The Pier harika bir manzara eşliğinde diğer yolcularla sohbet keyfi sunar.