Dünyanın en iyi havalimanı yolcu salonları
Harcama yapmaktan çekinmeyen bir müşterinin bir havayolunu diğerine tercih etmesinin nedeni sizce ne olabilir? Aralarında THY'nin de olduğu en iyiler listesi....
Yolculara dünya mutfaklarından yemekler sunan restoranlar, kişisel bakım yapabileceğiniz salonlar, hediyelik eşya, kozmetik ürünler satan dükkanlar, döviz büroları ve aklınıza gelecek türden çeşitli mağazalar sunan, ya da sauna bulunduran, oteli olan havalimanlarına zaafı olan insanlardan mısınız?
Bu durumda Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın, her yıl Eylül ayında düzenlenen Octoberfest için kabin ekibine geleneksel Bavyera kıyafetleri giydirmesi, Bavyera spesiyaliteleri, kavrulmuş badem ve çikolata servis edilen bir büfe açması veher yıl yaklaşık 6 milyon kişinin katıldığı Münih şehrindeki en ünlü etkinlik olan Octoberfest kutlamalarına havalimanını ve kabiniçini dahil etmesi doğru ve hoş bir hareket gibi görünüyor.
Elbette, herkesin, her havalimanında bulmayı umduğu sıradan talepler olacaktır. Mesela havaalanında bir sorun yaşadığınızda veya bir aktarmayı kaçırdığınızda size anında yardım edebilecek bir ekip çok sıradan ve hatta en mühim konudur. Ancak bazı insanların en çok aradığı da, uzun bir aktarma sırasında sıcacık bir duşun keyfini çıkarmak, stresten uzaklaşmak ve yumuşak havlularla kurulanmaktır. Ebeveynler için, çocuklarının bir oyun odasında oynadığını görmek bir sonraki uçuşu çok daha keyifli hale gitirecektir.
Sürekli yenilik peşindeki yolcu salonları, gösterişli business ve birinci sınıf tesisleri sayesinde dünyanın en iyi havayolu yolcu salonlarının kesin bir listesinden söz etmek mümkün değil. Ancak gene de yolcuların uçak içi deneyimini güzel bir şekilde tamamlayan ve hatta geliştiren, dünyanın dört bir yanındaki 8 mükemmel yolcu salonunu sizlerle paylaşıyoruz. Keyfini çıkarın!
Cathay Pacific, The Pier Yolcu Salonu, Hong Kong Uluslararası Havalimanı
Cathay Pacific'in Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndaki first class yolcuların çoğu güvenliğin hemen ilerisindeki The Wing'i ziyaret ediyor. Geniş bir kütüphanesi olan, çay kahve servisi yapılan, çatı katında dans derslerinin verildiği, iş toplantılarınızı ve yazışmalarınızı yürütebileceğiniz, yazıcısı ve rahat koltukları olan bir yolcu salonu. The Pier ise daha modern görünümlü, rahat bir daire hissi veren, bir salon gibi tasarlanan ve daha çok minyatür bir otele benzeyen bir mekan. 2 bin metrekarenin üzerinde olan The Pierde bar, lokanta, rahat koltuklar, çalışma ortamı ve toplantılarınız için çalışma suiti dahi bulunur. Duş da alabileceğiniz The Pier harika bir manzara eşliğinde diğer yolcularla sohbet keyfi sunar.
Japan Airlines, JAL Business Yolcu Salonu, Haneda Havalimanı, Tokyo
Japon Airlines müşterilerine ülke kültürünü, mutfak mirasını ve yerel tasarım örneklerini son bir kez daha göstermek için yolcu salonlarını iyi bir fırsat olarak değerlendiriyor. JAL; deniz ürünleri, vejeteryan yemekler ve özel sakeler ikram ediyor.
Türk Hava Yolları, Business Yolcu Salonu, İstanbul Havalimanı
İstanbul'daki devasa havalimanının dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olduğunu belirtelim. Yolcu salonları genellikle tıklım tıklım doludur. THY'nin İstanbul Havalimanı'nda 2 business yolcu salonu bulunur. Her ikisi de 5.600 metrekare büyüklüğünde ve 765 kişiye kadar misafir ağırlayabilecek çaptadır. Çoğu kişi Business Lounge'un öne çıkan özelliğinin, şeflerin peynir dolgulu gözleme gibi yöresel lezzetlerini pişirdiği açık büfe seçeneği olduğu konusunda hemfikirdir. THY yolcularına lezzet ve konfor odaklı bir seyahat deneyimi sunmak için çalışma alanı, içecek alanı, duş imkanı, dinlenme odası, sıcak yemek ve şefin sunumu, çocuk oyun alanı, müzik eşliğinde yemek, yöresel lezzetler ve dinlenme alanı düşünmüş. Ayrıca İstanbul'un simge yapılarının maketleri arasına serpiştirilmiş büyük ölçekli bir oyuncak yarış pisti, Türk Hava Yolları'nın uluslararası uçuşlarını takip eden dokunmatik ekranlı bir küre, golf simülatörleri ve mobil masör hizmeti gibi pek çok alışılmadık entegrasyonlar da mevcut.
Virgin Atlantic Clubhouse, Londra Heathrow
Tatilinizin daha gideceğiniz yere varmadan başladığını hisettiren rahat ve konfor sağlayan Clubhouse önceleri kuaför ve spa hizmeti de veriyormuş. Şimdilerde bilardo masası ve kütüphanenin yanı sıra bir dizi Peloton bisikleti ve özenle yerleştirilmiş duşlar da var. Spor kıyafetleriniz yanınızdaysa güzel zaman geçirebilirsiniz. Havaalanının muhteşem manzarasına sahip halı sahalı çatı terası, uçak gözlemcileri ve uzun uçuşlar önce Londra havası almak isteyen müşteriler için cazip bir mekandır.
Qatar Airways Al Mourjan Business Yolcu Salonu - South, Hamad International Airport, Doha
Qatar Airways'in yaklaşık 10 bin m2'lik devasa business class salonu ilk bakışta şaşırtıcı bir his uyandırıyor. Zemin kattaki siyah kiremitli havuz, içerideki bir dizi dinlenme ve yemek alanıyla daha da zenginleşen bir tatil köyü hissi veriyor. Doha'dan Qatar Airways ile Business uçarken, salona erken ve aç bir şekilde varıp gurme sandviçler, salatalar ve mezeler atıştırabilir; daha sonra, suşi, sıcak yemekler ve leziz pastaların yanı sıra Arap spesiyallerinin de sunulduğu alakart restoranın tadını çıkarabilirsiniz. Bu alanda çalışırken, uyku istasyonlarından birinde uzanırken ya da oyun odasına çocukları bıraktığınızda bir şeyler içmek isterseniz bu da mümkün.
PS LAX, Los Angeles Uluslararası Havalimanı
Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmayanlar için ülkenin havalimanları zaman zaman oldukça sıkıntılı olabiliyor. Buna karşılık, PS (Private Suit) markalı yolcu salonlarından oluşan ve giderek büyüyen bir portföy, ekonomik durumu iyi olan yolcuların ABD hava yolculuğuyla ilgili pek çok stresten uzak durmasını sağlıyor. PS LAX, ana havalimanından uzakta özel bir binadadır. Zamanı geldiğinde bir BMW onları uçaklarının kapısına götürmek için kapıda hazır bekler. Özel binaya gitmek istemeyenler için Los Angeles Uluslararası Havalimanındaki PS yolcu salonunda 12 lüks süit bulunur. Bunlardan birinde ikamet eden müşteriler, alakart yemeklerin ve kokteyllerin tadını çıkarabilir veya uçuşlarına konforlu bir şekilde götürülmeden önce ortak bir salonda diğer konuklarla kaynaşabilirler.
Air France La Première Salonu, Paris Charles de Gaulle Havalimanı
Bazılarına küçük gelse de La Première salonu nadir bir deneyim sunuyor. Air France burada 19 Michelin yıldızı sahibi Alain Ducasse ile işbirliği içinde. Sunulan güzel Fransız yemekleri, Ducasse'ın ünlü restoranlarında servis edilenlerle aynı tasarlanmış. Şampanya seçkisi ustalıkla seçilmiş ve alkollü içki listesi oldukça kapsamlı. Ayrıca, yolcuların yarım saatlik ücretsiz bakımlarının yapıldığı veya ücretli daha uzun seansların yapıldığı bir spa da mevcut.
Lufthansa First Class Terminali, Frankfurt Havalimanı
PS LAX gibi, Lufthansa'nın bu salonu da ana havaalanı binasından ayrıdır ve müşterilerin uçma zamanı geldiğinde doğrudan uçaklarına götürülürler. Donanımlı bir bar, hoş bir restoran alanı; ve 3 duş odasının yanı sıra uzun zaman geçirebileceğiniz bir küvete sahip gerçek bir banyo... Daha pratik ihtiyaçlar için buzlu camla korunan bir dizi düzgün ofis kabini, yataklı 2 uyku odası ve bir çocuk oyun alanı bulunur.