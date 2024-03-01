Haberler Gastro Keşfet Dünyanın en iyi havalimanı yolcu salonları

Dünyanın en iyi havalimanı yolcu salonları Harcama yapmaktan çekinmeyen bir müşterinin bir havayolunu diğerine tercih etmesinin nedeni sizce ne olabilir? Aralarında THY'nin de olduğu en iyiler listesi.... Habertürk Giriş: 01.03.2024 - 18:50 Güncelleme: 01.03.2024 - 18:50 facebook

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Yolculara dünya mutfaklarından yemekler sunan restoranlar, kişisel bakım yapabileceğiniz salonlar, hediyelik eşya, kozmetik ürünler satan dükkanlar, döviz büroları ve aklınıza gelecek türden çeşitli mağazalar sunan, ya da sauna bulunduran, oteli olan havalimanlarına zaafı olan insanlardan mısınız?

Bu durumda Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın, her yıl Eylül ayında düzenlenen Octoberfest için kabin ekibine geleneksel Bavyera kıyafetleri giydirmesi, Bavyera spesiyaliteleri, kavrulmuş badem ve çikolata servis edilen bir büfe açması veher yıl yaklaşık 6 milyon kişinin katıldığı Münih şehrindeki en ünlü etkinlik olan Octoberfest kutlamalarına havalimanını ve kabiniçini dahil etmesi doğru ve hoş bir hareket gibi görünüyor.

Lufthansa'nın, her yıl Eylül ayında düzenlenen Octoberfest için kabin ekibine giydirdiği geleneksel Bavyera kıyafetleri...

Elbette, herkesin, her havalimanında bulmayı umduğu sıradan talepler olacaktır. Mesela havaalanında bir sorun yaşadığınızda veya bir aktarmayı kaçırdığınızda size anında yardım edebilecek bir ekip çok sıradan ve hatta en mühim konudur. Ancak bazı insanların en çok aradığı da, uzun bir aktarma sırasında sıcacık bir duşun keyfini çıkarmak, stresten uzaklaşmak ve yumuşak havlularla kurulanmaktır. Ebeveynler için, çocuklarının bir oyun odasında oynadığını görmek bir sonraki uçuşu çok daha keyifli hale gitirecektir.

Sürekli yenilik peşindeki yolcu salonları, gösterişli business ve birinci sınıf tesisleri sayesinde dünyanın en iyi havayolu yolcu salonlarının kesin bir listesinden söz etmek mümkün değil. Ancak gene de yolcuların uçak içi deneyimini güzel bir şekilde tamamlayan ve hatta geliştiren, dünyanın dört bir yanındaki 8 mükemmel yolcu salonunu sizlerle paylaşıyoruz. Keyfini çıkarın!

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Cathay Pacific, The Pier Yolcu Salonu, Hong Kong Uluslararası Havalimanı Cathay Pacific'in Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndaki first class yolcuların çoğu güvenliğin hemen ilerisindeki The Wing'i ziyaret ediyor. Geniş bir kütüphanesi olan, çay kahve servisi yapılan, çatı katında dans derslerinin verildiği, iş toplantılarınızı ve yazışmalarınızı yürütebileceğiniz, yazıcısı ve rahat koltukları olan bir yolcu salonu. The Pier ise daha modern görünümlü, rahat bir daire hissi veren, bir salon gibi tasarlanan ve daha çok minyatür bir otele benzeyen bir mekan. 2 bin metrekarenin üzerinde olan The Pierde bar, lokanta, rahat koltuklar, çalışma ortamı ve toplantılarınız için çalışma suiti dahi bulunur. Duş da alabileceğiniz The Pier harika bir manzara eşliğinde diğer yolcularla sohbet keyfi sunar.

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Japan Airlines, JAL Business Yolcu Salonu, Haneda Havalimanı, Tokyo Japon Airlines müşterilerine ülke kültürünü, mutfak mirasını ve yerel tasarım örneklerini son bir kez daha göstermek için yolcu salonlarını iyi bir fırsat olarak değerlendiriyor. JAL; deniz ürünleri, vejeteryan yemekler ve özel sakeler ikram ediyor.