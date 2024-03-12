Pek çok kişi için sabah rutini bir fincan kahve olmadan tamamlanmış sayılmaz. Herkesin toleransı farklı olsa da kafenin bir sınırı vardır. Gergin parmaklar ve kalp atışlarının hızlanması, aşırı kafein aldığınızı gösteren yaygın işaretlerdir. Daha nadir senaryolarda, aşırı kafein tüketimi kafein zehirlenmesi veya aşırı doz kafein olarak adlandırılan bir duruma yol açabilir.

Kafein zehirlenmesi, bir kişinin sisteminde tehlikeli derecede yüksek kafein seviyeleri olduğunda ortaya çıkar. Nefes almada güçlük ve nöbetler gibi bir dizi rahatsız edici ve ciddi semptomlara yol açar. İnsanların kafein zehirlenmesinden öldüğü birkaç vaka vardır.

Ne kadar kafein fazladır?

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Kafein zehirlenmesi, çok fazla espresso içmekten kaynaklanan baş ağrısına benzemez. İnsanlar aşırı miktarda kafein aldığında ortaya çıkar. ABD Gıda ve İlaç Dairesi bu sınırı sağlıklı yetişkinler için günlük 400 miligramdan fazla kafein olarak tanımlamaktadır. Bu da dört ya da beş fincan kahveye eşdeğerdir.

Bazı uzmanlara göre 400 miligramdan biraz daha fazla kafein tüketmenin birini öldürmek veya zehirlemek için yeterli değildir. Ortalama bir yetişkin muhtemelen kendisini endişeli ve sinirli hissedecektir. Kafein zehirlenmesinin toksik etkileri, insanların sistemlerinde 1200 miligram, yani yaklaşık 12 fincan kahve olduğunda ortaya çıkar.

Kafein zehirlenmesi vücuda nasıl zarar verir?

Staten Island Üniversite Hastanesi'nde tıbbi toksikoloji direktörü olan Nima Majlesi, kafeinin uyarıcı etkilerinin normal kalp ritmini bozarak anormal kalp atışlarına ve olası kalp durmasına yol açtığını söyledi. Ayrıca aşırı dozda kafein alan kişilerin kusma ve ishal gibi gastrointestinal sorunlar yaşayabileceğini de ekledi.

Kahve idrara çıkmayı artırdığı için Majlesi, aşırı kafein alan kişilerin başta potasyum olmak üzere temel mineralleri vücuttan atma eğilimine girdiğini, düşük potasyum seviyeleri veya hipokaleminin de kasları olası felç noktasına getirebileceğini, zayıflamış solunum kasları nedeniyle nefes almada zorluk yaşayabileceğini ve böbreklerin işlevsiz kalacağını belirtti.

Bazı kafein zehirlenmesi semptomları da nörolojiktir. Belgelenen vakalarda anksiyete, halüsinasyonlar, migren, beyinde şişme ve nöbetler rapor edilmiştir. Son derece nadir olmasına rağmen kafein zehirlenmesi ölümcül olabilir. Kazara kafeine bağlı ölümlerin çoğu, birden fazla yüksek dozda kafein hapı alınmasıyla ilgilidir.

Kafein zehirlenmesinden nasıl kaçınılır?

Uzmanlar günlük ne kadar kafein tükettiğinizi takip etmenizi tavsiye ediyor. Kahve popüler bir kafein kaynağıdır, ancak gazlı içecekler, enerji içecekleri ve kakao gibi ürünler de kafein alımınızı artırabilir. Yüksek kafein konsantrasyonları nedeniyle enerji içecekleri ve kafein tozlarına karşı dikkatli olun. Her iki ürün de takviyedir ve büyük miktarda şeker ve guarana gibi diğer uyarıcıları da içerebilir. Kafeinli bir içecek aldığınızda gün boyunca su içmeniz tavsiye edilir. Kafein idrar söktürücü olduğundan sıvı alımı suda çözünen vitaminlerin yenilenmesine yardımcı olabilir.

Eğer aç değilseniz ve özellikle protein ve lif açısından zengin bir öğün yediyseniz, vücut kafeini daha uzun süre emebilir. Aç karnına tüketmeye kıyasla daha az yan etki yaşarsınız.