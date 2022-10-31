Her gün düzenli olarak kahve içmemizin nedeni bizi kendimize getirmesi, uyandırması ya da lezzetli aroması alışkanlık yaptığı içindir. Peki en doğru kahve demleme yöntemini sizce hangisi? Siz hangisini tercih ediyorsunuz?

Filtrelenmiş kahve, kahveyi kağıt filtreden geçirmek demektir. Bunu sıradan bir kahve makinesinde damlama yöntemiyle veya bir Chemex (el ile yapılan dripper bir kahve demleme yöntemi) ile elde edebilirsiniz.

Chemex şu anda neredeyse bütün kahvecilerde görebileceğiniz cam bir kahve demleme aparatıdır. Son yıllarda kullanılan en trend kahve demleme ekipmanlarından bir tanesi olan chemex, hem hızlı hem de pratik lezzetli kahveler ortaya çıkarır.

Filtrelenmemiş kahve ise bunun tam tersidir; buna örnek olarak Türk kahvesi, French press, percolator (perkolatör) veya espresso verilebilir.

Percolator nasıl çalışır? Percolator’un geniş haznesi altında bir odacık bulunur. Bu odacık ısı kaynağına en yakın olan noktadır ve hemen üzerinde dikey bir boru uzanır. Borunun üstünde ise hem altı hem de üstü delikli bir hazne yer alır. Üst tarafta yer alan delikli hazneye istenilen miktarda öğütülmüş kahve konur. Isı kaynağı demliğin altındaki suyu ısıtmaya başlar. Haznenin en altındaki küçük odacıktaki suyu kaynatır. Kaynamanın yol açtığı baloncuklar, (hava pompasının çalışma prensibine uygun olarak) havanın basıncıyla enerji üretir. Havanın yoğunluğu, sıvının (başlangıçta bu sıvı su sonradan kahvedir) yoğunluğundan daha düşük olduğu için sıvı boru boyunca yükselmeye başlar. Böylece borunun tepe noktasına ulaşan su, yayıcı levhaya doğru akar. Yayıcı levha, aşağıdaki öğütülmüş kahve ile dolu bölüme, sıcak bir yağmur gibi yağar. İnce çekilmiş kahve çekirdeklerinin arasından sızan sıcak su, süzülerek alttaki hazneye akar. Suyun borudan yukarı çıkıp, kahve olarak aşağı süzülmesinden sonra da döngü, kahve mükemmel kıvama ulaşana kadar devam eder.

Filtre kahve filtresiz kahveye karşı...

Filtre kahve mi filtresiz kahve mi daha sağlıklı?

Uzmanlara göre filtrelenmemiş kahve içenler, kahve içmeyen veya filtrelenmiş kahve içen kişilere kıyasla daha yüksek ölüm oranları ve daha yüksek kardiyovasküler hastalık belirtisi gösteriyor. Bunun nedeni, kağıt filtrenin, oksidatif strese ve iltihaplanmaya yol açabilecek potansiyel olarak sorunlu çeşitli molekülleri yakayabilmesi. Araştırmacılar, bunların zaman içinde ölüm riskini ve kardiyovasküler hastalıkları artırabileceğini belirtiyor.

French press ya da Türk kahvesi içmek kötü mü?

French press filtrelenmemiş kahve evet ama kahvenin en popüler tüketilme biçimlerinden biri. Bu nedenle French press ve Türk kahvesi, teknik olarak, kardiyovasküler hastalık ve ölüm oranları açısından sağlıksız demeyelim ama daha az sağlıklı kategoriye girerler. Gene de sevdiğiniz kahveyi sevdiğiniz şekilde içmeye devam edebilirsiniz çünkü uzmanlara göre kahve içme şekliniz sağlıklı bir kalbin ana göstergesi değildir. Evet, French press kahvesi teknik olarak filtre kahveden daha az sağlıklıdır. Sağlığıma çok dikkat ederim diyenlerdenseniz filtrelenmiş kahve seçeneklerini gözden geçirin. Ama günde bir incan Türk kahvesi içmeden duramam diyenlerdenseniz devam edin.

Kahve içerken bunlara dikkat edin

* Kahvenizi az ve sık alın, taze çektirin ve uygun şekilde saklayın. Kendi paketinde hava kalmayacak şekilde ağzı kapalı serin yerde saklayın.

* Ekstra cilt ve bağırsak faydaları için bir kaşık kolajen tozu ekleyebilirsiniz.

* Yapay tatlandırıcıları geçin, şeker almayı bırakın. Doğal tatlandırıcıları tercih edebilirsiniz.

* Süt kullanıyorsanız tozunu değil kendisini kullanmaya gayret gösterin