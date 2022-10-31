Her gün düzenli olarak kahve içmemizin nedeni bizi kendimize getirmesi, uyandırması ya da lezzetli aroması alışkanlık yaptığı içindir. Peki en doğru kahve demleme yöntemini sizce hangisi? Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
Filtrelenmiş kahve, kahveyi kağıt filtreden geçirmek demektir. Bunu sıradan bir kahve makinesinde damlama yöntemiyle veya bir Chemex (el ile yapılan dripper bir kahve demleme yöntemi) ile elde edebilirsiniz.
Filtrelenmemiş kahve ise bunun tam tersidir; buna örnek olarak Türk kahvesi, French press, percolator (perkolatör) veya espresso verilebilir.
Filtre kahve filtresiz kahveye karşı...
Filtre kahve mi filtresiz kahve mi daha sağlıklı?
Uzmanlara göre filtrelenmemiş kahve içenler, kahve içmeyen veya filtrelenmiş kahve içen kişilere kıyasla daha yüksek ölüm oranları ve daha yüksek kardiyovasküler hastalık belirtisi gösteriyor. Bunun nedeni, kağıt filtrenin, oksidatif strese ve iltihaplanmaya yol açabilecek potansiyel olarak sorunlu çeşitli molekülleri yakayabilmesi. Araştırmacılar, bunların zaman içinde ölüm riskini ve kardiyovasküler hastalıkları artırabileceğini belirtiyor.
French press ya da Türk kahvesi içmek kötü mü?
French press filtrelenmemiş kahve evet ama kahvenin en popüler tüketilme biçimlerinden biri. Bu nedenle French press ve Türk kahvesi, teknik olarak, kardiyovasküler hastalık ve ölüm oranları açısından sağlıksız demeyelim ama daha az sağlıklı kategoriye girerler. Gene de sevdiğiniz kahveyi sevdiğiniz şekilde içmeye devam edebilirsiniz çünkü uzmanlara göre kahve içme şekliniz sağlıklı bir kalbin ana göstergesi değildir. Evet, French press kahvesi teknik olarak filtre kahveden daha az sağlıklıdır. Sağlığıma çok dikkat ederim diyenlerdenseniz filtrelenmiş kahve seçeneklerini gözden geçirin. Ama günde bir incan Türk kahvesi içmeden duramam diyenlerdenseniz devam edin.
Kahve içerken bunlara dikkat edin
* Kahvenizi az ve sık alın, taze çektirin ve uygun şekilde saklayın. Kendi paketinde hava kalmayacak şekilde ağzı kapalı serin yerde saklayın.
* Ekstra cilt ve bağırsak faydaları için bir kaşık kolajen tozu ekleyebilirsiniz.
* Yapay tatlandırıcıları geçin, şeker almayı bırakın. Doğal tatlandırıcıları tercih edebilirsiniz.
* Süt kullanıyorsanız tozunu değil kendisini kullanmaya gayret gösterin
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