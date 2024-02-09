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Kolesterole iyi gelmeyen 5 yiyecek Kolesterolü kontrol altına almanın en iyi yolu yediklerimize dikkat ederek başlar. Uzmanlar yüksek kolesterolünüz varsa kaçınmanız gereken yiyecekleri listeledi. Habertürk Giriş: 09.02.2024 - 03:47 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:56 facebook

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Uzmanlar kolesterolü bizim anlayacağımız şekilde şöyle tarif ediyor: Damarlarınızı iç organlarınıza, kalbinize, beyninize, böbreklerinize kan götürmek zorunda olan borular olarak düşünürseniz, zamanla bu boruların içi, kan akışının gerektiği kadar akıcı olmasını engelleyecek mumsu bir çöp (kolesterol) oluşturabilir. Bu da kalp krizi, felç ve böbrek fonksiyon bozukluğu gibi durumlara yol açabilir...

Kolesterolünüz, doktorunuz tarafından istenen bir kan testi ile ölçülür. Kolesterolünüz yüksekse size ilaç reçete edilebilir ya da diyet ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerilebilir.Kolesterolü kontrol altına almanın en iyi yolu yediklerimize dikkat ederek başlar. Uzmanlar, bazı gıdaların kolesterol seviyenizi etkileyebileceğini ve sizi yukarıda belirtilen olumsuz olaylar için risk altına sokabileceğini söylüyor.

Yüksek kolesterolünüz varsa kaçınmanız gereken yiyecekleri uzmanlar şöyle sıralıyor:

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Tam yağlı süt ürünleri Tam yağlı süt ürünlerinde doymuş yağ oranı yüksektir ve bu da genellikle kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL'niz için iyi değildir. Doymuş yağ aslında vücudunuzun kötü kolesterolü temizleme yeteneğini azaltabilir. Kötü kolesterolünüz temizlenmek için karaciğerinize gider ve vücudunuzdaki kolesterolün bir kısmını bu şekilde atarsınız. Doymuş yağ karaciğerinizi etkiler çünkü kötü kolesterolü çok fazla parçalayamamanıza neden olur. Süt ürünlerinin sağlık açısından bazı faydaları vardır, bu nedenle mümkün olduğunca düşük yağlı süt ürünlerini diyetinize dahil ederek bu sorunu azaltabilirsiniz. Uzmanlar doymuş yağ alımını azaltırken şuna dikkat edilmesi gerektiği konusunda hemfikir: magnezyum, kalsiyum ve D vitamini gibi temel kalp sağlığı besinlerini almaya devam etmek için yoğurt ve kefir gibi yağsız süt ürünlerini tercih edin. Ayrıca yağsız yoğurt veya süzme peynir gibi ürünlerin üzerine badem veya chia tohumu ekleyerek yağsız süt ürünlerinize sağlıklı, doymamış yağlar ekleyebilirsiniz.

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Kırmızı et Sığır eti, domuz eti veya kuzu eti gibi örneklendirebileceğimiz kırmızı etlerin, yüksek kolesterolü olan kişiler için iyi olmadığını muhtemelen biliyorsunuzdur. Neden mi? Çünkü, kırmızı etin doymuş yağ oranını yüksektir, bu da yukarıda belirtildiği gibi vücudunuzun kolesterolü parçalamasını zorlaştırır. Bu, asla ve asla kırmızı et yememeniz gerektiği anlamına gelmesin, ancak yüksek kolesterolü olanlar alımlarını dikkatli yapmalıdır. Etinizi yemeklerde daha çok garnitür olarak almalı ve ardından protein almanın başka bir yolu olarak fasulye, kinoa veya mercimek gibi yüksek proteinli tahıllar yemelisiniz.