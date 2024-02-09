Kolesterole iyi gelmeyen 5 yiyecek
Kolesterolü kontrol altına almanın en iyi yolu yediklerimize dikkat ederek başlar. Uzmanlar yüksek kolesterolünüz varsa kaçınmanız gereken yiyecekleri listeledi.
Uzmanlar kolesterolü bizim anlayacağımız şekilde şöyle tarif ediyor: Damarlarınızı iç organlarınıza, kalbinize, beyninize, böbreklerinize kan götürmek zorunda olan borular olarak düşünürseniz, zamanla bu boruların içi, kan akışının gerektiği kadar akıcı olmasını engelleyecek mumsu bir çöp (kolesterol) oluşturabilir. Bu da kalp krizi, felç ve böbrek fonksiyon bozukluğu gibi durumlara yol açabilir...
Kolesterolünüz, doktorunuz tarafından istenen bir kan testi ile ölçülür. Kolesterolünüz yüksekse size ilaç reçete edilebilir ya da diyet ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerilebilir.Kolesterolü kontrol altına almanın en iyi yolu yediklerimize dikkat ederek başlar. Uzmanlar, bazı gıdaların kolesterol seviyenizi etkileyebileceğini ve sizi yukarıda belirtilen olumsuz olaylar için risk altına sokabileceğini söylüyor.
Yüksek kolesterolünüz varsa kaçınmanız gereken yiyecekleri uzmanlar şöyle sıralıyor:
Tam yağlı süt ürünleri
Tam yağlı süt ürünlerinde doymuş yağ oranı yüksektir ve bu da genellikle kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL'niz için iyi değildir. Doymuş yağ aslında vücudunuzun kötü kolesterolü temizleme yeteneğini azaltabilir. Kötü kolesterolünüz temizlenmek için karaciğerinize gider ve vücudunuzdaki kolesterolün bir kısmını bu şekilde atarsınız. Doymuş yağ karaciğerinizi etkiler çünkü kötü kolesterolü çok fazla parçalayamamanıza neden olur. Süt ürünlerinin sağlık açısından bazı faydaları vardır, bu nedenle mümkün olduğunca düşük yağlı süt ürünlerini diyetinize dahil ederek bu sorunu azaltabilirsiniz. Uzmanlar doymuş yağ alımını azaltırken şuna dikkat edilmesi gerektiği konusunda hemfikir: magnezyum, kalsiyum ve D vitamini gibi temel kalp sağlığı besinlerini almaya devam etmek için yoğurt ve kefir gibi yağsız süt ürünlerini tercih edin. Ayrıca yağsız yoğurt veya süzme peynir gibi ürünlerin üzerine badem veya chia tohumu ekleyerek yağsız süt ürünlerinize sağlıklı, doymamış yağlar ekleyebilirsiniz.
Kırmızı et
Sığır eti, domuz eti veya kuzu eti gibi örneklendirebileceğimiz kırmızı etlerin, yüksek kolesterolü olan kişiler için iyi olmadığını muhtemelen biliyorsunuzdur. Neden mi? Çünkü, kırmızı etin doymuş yağ oranını yüksektir, bu da yukarıda belirtildiği gibi vücudunuzun kolesterolü parçalamasını zorlaştırır. Bu, asla ve asla kırmızı et yememeniz gerektiği anlamına gelmesin, ancak yüksek kolesterolü olanlar alımlarını dikkatli yapmalıdır. Etinizi yemeklerde daha çok garnitür olarak almalı ve ardından protein almanın başka bir yolu olarak fasulye, kinoa veya mercimek gibi yüksek proteinli tahıllar yemelisiniz.
Etin derisi
Uzmanlara göre etin derisinde de doymuş yağ oranı yüksektir. Bu durum tavuk derisi, hindi derisi ya da diğer tüm etlerin derisi için geçerlidir. Kolesterolü yüksek olanlar derisiz kümes hayvanları, balık, fasulye, mercimek, nohut gibi baklagiller ve tofu gibi yağsız protein kaynaklarını tercih edin. Bu protein kaynaklarının doymuş yağ oranı daha düşüktür ve kalp sağlığını desteklerken kas kütlesinin korunmasına yardımcı olurlar. Ayrıca derisiz kıyma tercih etmenin de önemli olduğunu uzmanlar özellikle belirtiyor.
İşlenmiş gıdalar
İşlenmiş gıdalardan uzak durmak kolesterolü kontrol altında tutmanın muhtemelen en iyi yolu. Sosis ve cips gibi yüksek oranda işlenmiş gıdalardan uzak durmalısınız. Bunlar genellikle sağlıksız yağ ve tuz bakımından yüksek, lif, vitamin ve mineral bakımından düşük yiyeceklerdir. Bu da kardiyovasküler sağlık açısından zararlı bir kombinasyondur.
Kızartmalar
Yüksek kolesterolünüz varsa kızarmış yiyeceklerden kaçınmak iyi bir şeydir. Kızarmış yiyecekler aynı zamanda kötü kolesterol seviyenizi ve genel kalp hastalığı riskinizi artırabilecek trans yağlar da içerebilir. Mayo Clinic'e göre bu, kızarmış tavuk, çörek ve patates kızartması gibi hem tatlı hem de tatlı olmayan kızarmış yiyecekleri içerir. Yediğiniz gıdanın trans yağ içerip içermediğini belirlemek için, içindekiler etiketinde listelenen "kısmi hidrojenize yağ" ibaresini arayın.
Kalp sağlığınıza öncelik vermenin diğer yolları
Her şey de yiyeceklerle ilgili değil. Bir kişiden diğerine durumun değişken olma sebebi beslenme seçimlerinden çok genetiğe ve vücudumuzun kolesterolle nasıl başa çıktığına bağlı. Uzmanlar aslında hiçbir yiyeceğin zararlı olmadığı konusunda hemfikir. "Ölçülü yemenin" hala anahtar olduğunu dile getiriyorlar.
Ancak trigliseridleri yüksek olan kişilerin ne yedikleri önemlidir. Kolesterol testinde ölçülen yüksek trigliseritler yediğiniz yiyeceklerle daha fazla bağlantılıdır. İşlenmiş gıdalar, kızarmış yiyecekler, tereyağı, tam yağlı süt ürünleri, peynirler, bunların hepsi trigliserit seviyenizi kesinlikle etkileyecek besinlerdir. Yüksek trigliseritler rafine karbonhidratlardan da etkilenebilir. Dolayısıyla, çok fazla beyaz ekmek, beyaz makarna, kraker yerken dikkat edin.
Genel olarak, egzersiz, besleyici yiyecekler, yeterli uyku ve gerekirse ilaç kullanımı ile tamamlanan kalp merkezli bir yaşam tarzını takip etmek önemlidir.