Bu türler birbirlerinin alternatifi olarak kullanılabilir mi?

Tarif göz önünde bulundurularak, koşer tuzuyla iyotlu tuz genelde birbirinin yerine kullanılabilmekte. Koşer tuzu, sofra tuzu kadar etkin bir şekilde çözünemediğinden, sıvı formda ya da fırınlama gerektiren tariflerde iyotlu tuz kullanmak daha mantıklı. Et ya da sebze çeşnilendirmede ise üç tuz çeşidi de iş görür. Yapılacak en iyi şey, tariflere tamamen sadık kalmak; tarif hangi tuz türünün kullanılması gerektiğini özellikle belirtiyorsa eğer, buna uymak gerek. Fakat tarifte bahsi geçen tuz elinizin altında yoksa, farklı bir türle de benzer bir tat yakalayabilirsiniz tabi ki. Yalnızca kullandığınız tuzun, yemeğinizin ya da tatlınızın dokusunu değiştirebileceğini unutmayın.

Sonuç olarak, kendilerine has yapıları, bu üç tuz çeşidini birbirinden ayırıyor. Her biri, kendilerine özel bir aromaya ve dokuya sahip. Sıklıkla yemek yapmıyorsanız eğer, sofra tuzu her şartta işinizi görecektir. Ama şefler ve yemek pişirme aşıklarının ellerinin altında hem koşer tuzu hem de iyotlu tuz bulundurmaları şart. Deniz tuzu, fiyatı dolayısıyla biraz lüks sınıfına giriyor; ancak ara sıra harika bir son dokunuş olarak kullanmak üzere edinmekte fayda var.