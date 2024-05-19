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Sıcak yemekleri buzdolabına koymayın!

Sıcak yemekler neden buzdolabına kaldırılmaz?

Giriş: 19.05.2024 - 01:52 Güncelleme: 19.05.2024 - 01:52
Habertürk
Haberler Gastro Keşfet Sıcak yemekleri buzdolabına koymayın!
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Sıcak yemeği buzdolabına hemen kaldırmak birçok insanın uyguladığı bir alışkanlıktır. Ancak bu sıradan gibi görünen eylemin beklenmedik sonuçları olabilir: Besin değerlerinin kaybolması, buzdolabını bozabilmesi gibi birçok olumsuz etkisi bulunuyor. Bu yüzden haberimizde sıcakken kaldırıldığında ne yaşandığı, yemeği ne kadar süre dışarıda tutmak gerektiği gibi bilgileri derledik. İşte, detaylar...

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BUZDOLABININ BOZULMASINA NEDEN OLABİLİR!

Birçok buzdolabının kullanım kılavuzunda, uzun vadede buzdolabının çalışmasını etkileyebileceği için içine sıcak yiyecek konulmaması gerektiği belirtiliyor. Sıcak yiyeceklerin saklanması, buzdolabı makinelerine ekstra baskı uygulanmasına neden olur, bu nedenle bundan kaçınılmalıdır.

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YİYECEKLERİ SICAK KOYMAK DOLAPTAKİ DİĞER YİYECEKLERİ DE BOZABİLİR

Sıcak yiyecekleri buzdolabına direkt koymak buzdolabının içindeki sıcaklığı artırır, bu da dolapta yer alan diğer yiyeceklerin de daha sıcak olmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra buzdolabı kompresörü, içerideki sıcaklığı istediğiniz seviyede tutabilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalır ve bunu sürekli yapmak hem buzdolabına hem de diğer yiyeceklere zarar verebilir.

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Ayrıca Beslenme Uzmanı Meher Rajput’a göre, sıcak yiyecekler besin değerini kaybedebilir, bunun yanı sıra salmonella bakterisi daha çabuk üreyebilir ve dolapta bulunan yumurta, sebze ve et gibi yiyecekleri bozabilir.

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BUZDOLABINA SICAK KOYULDUĞUNDA NE YAŞANIR?

Sıcak yemek buzdolabına konulduğunda çevresindeki hava ısınır ve yükselir, bu sırada alttan daha soğuk hava gelir. Yani, buzdolabının soğukluğu ve yemeğin sıcaklığı, birbirine eşitlenmeye çalışan iki sıcaklıktır ve yoğuşmaya neden olur. Bu yoğuşmadan dolayı buzdolabında oluşan damlacıklar, kendisine dokunan yiyecekleri dondurabilir. Daha kötüsü buzdolabı ortamına nem kattıkları için gıdaları bozabilir.

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YİYECEKLER NE KADAR SÜRE DIŞARIDA TUTULMALI?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre yemekler, pişirildikten sonra en fazla 2 saat süreyle dışarıda tutulabilir. Bu sürenin sonunda bakteriler büyümeye başlayabilir ve aşırı durumlarda bu durum gıda zehirlenmesine yol açabilir. Ayrıca, sıcak pişmiş yemeğin soğutulması için de 2 saat yeterli bir zaman dilimidir.

Kaynak: Centers for Disease Control and Prevention, Science ABC, NDTV Food

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