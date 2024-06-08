Şeker bezelyesinin doğal olarak oluştuğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu özel tür, Dr. Lamborn tarafından icat edildi. Lamborn hayatı boyunca yüzlerce benzersiz bezelye çeşidi üzerinde çalışmış, ve sonunda sarı, eflatun, mor renkte meyve veren, çiçekleri orkideye benzeyen, tırmanarak büyüyen şeker bezelyeyi yetiştirmiş.

Bezelye tohumunun babası

Utah'ta 1933'te çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Dr. Lamborn bezelye tohumunun yaratıcısı olarak bilinir. Bitki patolojisi alanında doktora yapan Dr. Lamborn, hayatı boyunca bitki ıslahçısı olarak çalıştı. Kariyeri boyunca, 1979'da şeker bezelyesi ile aldığı önemli bir ulusal ödül de dahil pek çok ödül aldı. Bitki yetiştirme ve makine icat etme konusunda öncüydü. Yıllar süren klasik bitki ıslahı, çapraz dölleme çalışmaları sayesinde Dr. Lamborn mükemmel lezzet ve görünüme sahip, hastalık direnci yüksek, son derece verimli bir bezelye türü ve tarla çalışanları için toplama kolaylığı sağlayan aletler geliştirdi.

Şeker bezelyesi ile Sultaniye bezelyesi arasındaki benzerlik

Şeker bezelyesi aynı bizdeki Sultaniye bezelyesi gibi kabukları ile birlikte yenen, aynı Sultaniye bezelyesi gibi mevsimi kısa olan, çok nadir ve çok az çıkan bir bezelye türü.

Baharın müjdecisi bezelyeler

Halkı yepyeni bir tür olan yenilebilir taneli kabuklu bezelye ile tanıştıran Dr. Lamborn'un ölümünün ardından Magic Seed Çiftliğindeki şeker bezelyeleri her bahar, yaklaşan yaz bereketinin sinyalini veren bir çalar saat gibi topraktan fışkırır. 40 yılı aşkın bir süre sonra bile hala dünyann en lezzetli bezelyesinin bu olduğunu söyleyen çok insan var. 2017'de vefatından sonra çiftliğin başına geçen oğlu Rod Lamborn için bu bezelyeler, onları icat eden babası Dr. Calvin Lamborn'un en büyük mirasıdır.

Babam bu bitkilere hayrandı

Rod, “Babam bu bitkilere hayrandı,” diye hatırlıyor. Rod, bezelyelerin genetik varyasyonlarını inceleyerek ve babasının günlüklerini karıştırarak babasının tutkusunu daha iyi anladığını söylüyor. “Babamı özlüyorum, ama işine devam ederek ona bağlı kaldığımı hissediyorum. Öldüğü geceyi hatırlıyorum, tarladan geldim ve bezelyeler hakkında konuşuyordum ve ilk kez ilgilenmedi. Huzurlu bir andı çünkü her şeyin yolunda olduğunu biliyordu. 'Bunu sen halledersin' der gibiydi. " diye ekliyor.