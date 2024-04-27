Kula'nın asırlık lezzeti
Manisa'nın Kula ilçesinin geçmişi 1 asra dayanan meşhur ekşi mayalı Kula ekmeği 15 gün taze olarak tüketilebiliyor.
Kendine özgü lezzeti ve pişirme tekniğinin yanı sıra 15 güne kadar bozulmadan kalabilen raf ömrüyle tercih edilen yöresel Kula ekmeğinin lezzeti, tarifinin denendiği ilçe dışındaki hiçbir fırında tuturulamıyor.
Geçmişi 1 asra dayanan meşhur ekşi mayalı 'Kula Ekmeği', her geçen gün artan taleple ülkenin birçok yerine taze olarak günlük gönderiliyor.
Kendine özgü lezzeti ve pişirme tekniğiyle Türkiye'deki ekşi mayalı ev ekmekleri arasında öne çıkan ve 15 gün bayatlamadan dayanan 'Kula Ekmeği', hiçbir katkı madde kullanılmadan yapılıyor.
Günlük yaklaşık 15 bin ekmek üretiminin yapıldığı kentten ekmekler İzmir, Ankara, İstanbul ve Bursa gibi birçok büyük kente taze olarak gönderiliyor.
Meşe odunu kullanılarak yakılan taş fırınlarda sadece un, tuz ve ekşi mayayla yapılan 1.5 kilogram ağırlığındaki ekmek kendine has doğal ve yöresel kıvamı ile öne çıkıyor.
Hiçbir katkı madde kullanılmadan yapılan lezzet, 15 gün bayatlamadan tüketilebiliyor.
Kula ekmeğinin uzun raf ömrü nedeniyle ekmek israfının da önüne geçiliyor.
Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula ekmeğinin lezzetini, yörede yetişen buğdaylardan ve özel pişirme tekniğinden aldığını söyledi.
Tosun, "Bu tamamen ilçenin havasıyla alakalı bir durumdur. Bir dönem, İstanbul, Ankara ve Bursa'dan ekmek sanayicileri ilçemize gelerek ekmeğin yapılışını öğrenmek için buraya geldi, hatta buradan ekmek ustaları götüren sanayiciler oldu. Ustaları da götürseler, aynı malzemeleri de kullansalar, aynı lezzeti tutturamadılar." dedi.
İlçedeki 10 fırının günlük ürettiği 15 bin Kula ekmeğinin bir kısmının ilçede tüketildiğini, bir kısmının ise ilçe dışına pazarlandığını dile getiren Tosun, "Türkiye'nin her yerine ekmek gönderiyoruz. Çalışan fırın ve üretilen ekmek sayımız her geçen gün artıyor." diye konuştu.