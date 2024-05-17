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Fırınlarınız kendi kendini temizleyebilir mi?

Fırınların kendi kendini temizleme özelliği olduğunu biliyor muydunuz?

Giriş: 17.05.2024 - 03:46 Güncelleme: 17.05.2024 - 03:46
Habertürk
Haberler Gastro Keşfet Fırınlarınız kendi kendini temizleyebilir mi?
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Fırınınızı ve fırın kapağı camını temiz tutmak mutfak bakımının önemli bir parçasıdır. Temiz bir fırın, harika görünmesinin yanı sıra dumanın ve hoş olmayan kokuların evinize veya yemeğinize girmesini önlemeye de yardımcı olur. Fırınınızı manuel olarak temizlemeye zamanınız yoksa, kendi kendini temizleme işlevi yardımcı olabilir. Sizin için bu özellik hakkında bilinmeyenleri derledik. İşte detaylar...

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FIRIN NASIL KENDİ KENDİNİ TEMİZLER?

Kendi kendini temizleyen fırınlar, zamanla biriken yiyecek döküntülerini ve kirleri gidermek için yüksek sıcaklıklar kullanır. Çok yüksek sıcaklıklar, pişirilen yiyecekleri yakar ve daha kolay silinebilecek toz halinde bir küle dönüştürür. Kendi kendini temizleme döngülerinin uzunluğu toprak seviyesine bağlı olarak değişir ve zaman zaman derinlemesine temizlik sağlaması amaçlanır.

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NASIL KULLANILIR? 1. ADIM!

Kendi kendini temizleme döngüsü ocak üzerindeki bir havalandırma deliğinden dışarı çıktığı için, raflar ve ocağın üzerinde bulunan herhangi bir şey gibi fırından her şeyi çıkarın. Buna baharat kavanozları, nihaleler, havlular veya fırın eldivenleri dahil olabilir.

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2. ADIM: SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ

İyi bir sızdırmazlığı engelleyebilecek kırıntıları ve kiri çıkarmak için kapı çerçevesinin iç kenarını ve contasını temizleyin. Tüy bırakmayan bir mikrofiber bezi ılık suya batırın ve nemli olana kadar sıkın ve etrafını silin. Contayı kapının etrafında hareket ettirmemeye veya bükmemeye dikkat edin.

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3. ADIM: DÖNGÜYÜ ÇALIŞTIRMAK

Kontrol panelinde kendi kendini temizleme döngüsünü seçin ve çalışmasına izin verin. Kendi kendini temizleme döngüsünü seçtiğinizde çoğu fırın kapısı otomatik olarak kilitlenir. Değilse manuel olarak kilitleyin.

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Döngünün çalışmasına izin verin. Fırınınıza bağlı olarak ortalama kendi kendini temizleme döngüsü iki ila beş saat arasında sürer. Daha uzun süre, ana temizlik bittikten sonra fırına soğuması için daha fazla zaman tanır.

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Daha soğuk bir fırın tercih ediyorsanız, döngü tamamlandıktan sonra fırını açmak veya kullanmak için döngü tamamlandıktan sonra yaklaşık bir ila üç saat bekleyin.

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4. ADIM: KALINTIYI TEMİZLEYİN

Döngü tamamlandığında veya kendinizi en rahat hissettiğinizde, kapıyı açın ve nemli bir mikrofiber bez kullanarak fırının yanlarında ve altında kalan kül kalıntısını silin. İç sıcaklık güvenli bir seviyeye düşene kadar fırın kapağının kilidi açılmayacaktır.

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EVDE DEĞİLKEN OTOMATİK TEMİZLEME ÇALIŞTIRILIR MI?

Kendi kendini temizleme işlevini yalnızca evdeyken kullanmalısınız. Bu döngüler aşırı yüksek sıcaklıklara ulaşabilir ve duman veya duman oluşmasına neden olabilir; bu nedenle, fırınınızı her kullandığınızda olduğu gibi dikkatli olmanız ve yakınınızda durmanız önemlidir.

Kaynak: Kitchen Aid, The Spruce

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