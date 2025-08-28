Milas'ta birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

Olay, 22 Ağustos saat 19.30 sıralarında, Milas ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde meydana geldi. Yaralama ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

AV TÜFEĞİYLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kezban Süne'nin (43) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri ise Süne'nin av tüfeğiyle göğüs ve karın kısmından vurulduğunu saptadı. Olay yeri ve çevresinde geniş çaplı araştırma yapıldı.

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı aramada, av tüfeği ile 1 dolu ve 2 boş kartuş ele geçirildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Bülent Koca (53) olduğu ve av tüfeği çantasıyla bölgede bekleyip, olayı gerçekleştirerek kaçtığı tespit edildi.

72 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan Koca'yı yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, 72 saatlik kamera analizi sonrası Bülent Koca'nın kaçış istikametinin Balıkesir rotasında olduğunu tespit etti.

DHA'nın haberine göre; ekipler şüpheliyi, İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma uygulama noktasında yakaladı. Bülent Koca, Milas'a getirildi.