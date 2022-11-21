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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA | Amasya'daki kazada Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti! O sürücü tutuklandı! - Amasya Kaza Haberleri Son Dakika
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Amasya'da tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı! O sürücü tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu üç kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 8 kişiden 2'sinin tedavisi Samsun'da sürüyor. Minibüs şoförü tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi

SON DAKİKA | Amasya'daki kazada Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti! O sürücü tutuklandı! - Amasya Kaza Haberleri Son Dakika
O sürücü tutuklandı!
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HABERTURK.COM / DHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü Aykut Bektaş tutuklandı.

Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda dün "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a giden oyuncuların bulunduğu, Aykut Bektaş idaresindeki minibüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet K. yönetimindeki TIR'la çarpıştı.

Kazada minibüsteki yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti.

CENAZELER TESLİM EDİLDİ

Amasya'nın Merzifon ilçesinde TIR'a arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde organizatör olarak görev yapan Özgür Karataş'ın cenazesi, Samsun'un İlkadım ilçesinde, Burak Topçu'nun İstanbul'da, Tolga Güleryüz'ün ise İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan Ceyhun Fersoy, Burak Gülçebi ve Sergen Deveci'nin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan, kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş (28) ile TIR şoförü Hacı Ahmet K. gözaltına alındı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 2 sürücüden Aykut Bektaş tutuklandı.

TIR sürücüsü Hacı Ahmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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