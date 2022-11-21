Tiyatrocuları taşıyan minibüs kamyona çarptı: 3 ölü, 8 yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Çorum’dan Samsun'a giden Aykut Bektaş idaresindeki minibüs, Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
3 KİŞİ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada minibüsteki yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti.
8 YARALI TEDAVİ ALTINDA ALINDI
Yaralanan sürücü Bektaş ve minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Tiyatro oyuncularının dün Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda "Başbelası" adlı tiyatro oyununu sahneledikleri öğrenildi.
*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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