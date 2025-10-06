Gazze için müzakereler başladı

Filistinli ve İsrailli müzakere heyetlerinin Mısır'da bir araya geldiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını duyurmasının ardından Hamas, planı prensipte kabul ederken, bazı konularda müzakere etmeye hazır olduklarını bildirmişti.

Donald Trump, esirlerin serbest bırakılması ve barış anlaşması için hızlı hareket edilmesi gerektiğini dile getirmişti.

HAMAS HEYETİ MISIR'A ULAŞMIŞTI

Hamas, hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes müzakerelerine başlamak üzere Mısır’a ulaştığını duyurmuştu.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki heyeti, ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi ve esir değişimi konularında müzakerelere başlamak üzere Mısır’a ulaştı." ifadesi yer almıştı.

REKLAM

Açıklamada, ziyaretin süresine veya görüşme takvimine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır’ın, pazartesi İsrail ve Hamas heyetlerini ağırlayarak ABD Başkanı Donald Trump’ın planı çerçevesinde esir değişimi ve Gazze’deki savaşın sonlandırılması konularını ele alacağı bildirilmişti.

Açıklamada, dolaylı yürütülecek görüşmelerde sahadaki koşulların iyileştirilmesi ve tüm İsrailli esirler ile Filistinli tutukluların değişimine ilişkin ayrıntıların tartışılacağı belirtilerek, "Bu sürecin savaşın sona ermesi ve Filistin halkının çektiği acıların hafiflemesine katkı sağlamasını umuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı. İSRAİL BASININA GÖRE GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR İsrail medyasına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze planının uygulanması için Mısır'da başlaması beklenen dolaylı müzakerelerinin hemen öncesinde İsrail ile Hamas arasında hala büyük görüş ayrılıkları bulunuyor. REKLAM İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde İsrail ve Hamas'tan heyetler arasındaki dolaylı görüşmelerin bu akşam saatlerinde gerçekleşmesi planlanıyor. Görüşmenin, ABD Başkanı Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesi çerçevesinde yapılan müzakereler kapsamında gerçekleşeceği belirtildi. Habere göre İsrail heyeti dolaylı görüşmeler için Şarm eş-Şeyh kentine ulaştı. Heyete ilişkin detaylı bilgi verilmezken KAN'ın önceki haberinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda heyete İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in başkanlık edeceği bilgisi paylaşılmıştı.

Hamas ise heyetin pazar günü Mısır'a ulaştığını açıkladı. Hamas ile İsrail arasında görüş ayrılıkları KAN, ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde "Yoğun diplomatik hareketliliğe rağmen taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının hala büyük olduğunu" aktardı. Bu anlaşmazlıklar kapsamında, özellikle esirlerin serbest bırakılmasının ardından yapılacak düzenlemeler ve talep edilen güvenlik teminatlarının yer aldığı ifade edildi. REKLAM Haberde ismi açıklanmayan bir Arap diplomat ise Katar'ın, Trump ekibinden gelen bir mesajı Hamas yönetimine ilettiğini kaydetti. Habere göre, mesajda "tüm esirlerin serbest bırakılmasının savaşın sonu olarak kabul edileceği ve İsrail’in bu aşamadan sonra askeri operasyonlara yeniden başlamasına izin verilmeyeceği” vurgulandı. Trump ve Netanyahu’nun rehine planı Haaretz gazetesinin askeri analisti Amos Harel, makalesinde Trump’ın savaşın sona ermesi için çabalarını artırdığını ve Netanyahu’nun bunu durduramayacağını belirtti. Harel, saldırıların ikinci yılı dolayısıyla uzun süredir ilk kez bunun sona erdirilmesi için bir fırsat bulunduğunu vurguladı.

Netanyahu’nun yaklaşımını beklenmedik bulduğunu ifade eden Harel, (eski ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi döneminde yapılan görüşmelerde başbakanın her fırsatta engel çıkardığını, ancak artık Trump’ın girişimlerini engelleyemeyeceğini anladığını kaydetti. Analist, rehine anlaşmasının çerçevesini değerlendirerek, Trump’ın 20 sağ esiri serbest bırakmayı ve 28 esirin naaşını hafta sonunda 72 saat içinde geri almayı hedeflediğini aktardı. Ancak Harel, kısa sürede bu sürecin tamamen uygulanmasının olası olmadığını da savundu. REKLAM Harel, esirlerin tesliminin önündeki engellerden birinin, Gazze’nin iki yıl süren yıkımı nedeniyle tüm naaşların yerlerinin tespit edilmesinin zaman alacağını ifade etti. Hatta Hamas sorunu çözmek istese bile esirlerin naaşlarının toplanmasının uzun süreceğini değerlendirdi. Hamas ve geri çekilme konuları Analist Harel, makalesinde başka sorunlara da dikkati çektiğini belirterek, 4 Ekim akşamı Trump’ın İsrail’in Temmuz 2025’te belirlediği hatlara geri çekilme haritasını yayımladığını ve bu haritanın Hamas’ı tatmin etmeyeceğini ifade etti. Özellikle İsrail’in güneydeki Philadelphia Koridoru’nu kontrol etmeye devam etmesinin durumu daha da karmaşık hale getirdiğini dile getiren Harel, Hamas’ın ABD’nin 20 maddelik planda öngördüğü silahsızlanma talebine karşı çıktığını ve Filistinli bir gücün kontrolünü sürdürmek istediğini aktardı ayrıca Hamas’ın, İsrail ordusunun geri çekilme hızını ve yerine girecek gücün nasıl konumlanacağını belirleme yetkisini kabul etmediğini vurguladı.