Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig’in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
Samsunspor - Fenerbahçe maçında iptal edilen penaltının VAR konuşmaları;
VAR: "Potansiyel bir penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. "
Halil Umut Meler: "Tamam. "
VAR: "Hocam ilk önce oyuncunun sana kolunun doğal konumda olduğunu göstereceğim. "
Halil Umut Meler: "Evet, ben aççıkken gördüm evet. "
VAR: "Daha sonra da rakipten seken beklenmedik topun koluna çarptığını göstereceğim. "
Halil Umut Meler: "Tamam evet, konumunu göster, konumunu göster."
VAR: "Bu ilk açıda doğal konumunu görebilirsin."
Halil Umut Meler: "Evet gördüm, eli normal evet. "
VAR: "Şimdi de rakipten gelen topu..."
Halil Umut Meler: "Evet, durdur."
Halil Umut Meler: "Tamam ben son şu eline değdi gördüm açıldıktan sonra. Evet orada son anda eline değen bir şey yok. "
VAR: "Aynen öyle. Elin ekstra bir hareketi yok. El doğal konumda. "
Halil Umut Meler: "Okey evet tamam, peanltıyı iptal ediyorum. Hakem atışıyla oyuna başlıyorum, doğrudur."
VAR: "Doğrudur hocam."