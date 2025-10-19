Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor! | Son dakika haberleri

        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Batı Karadeniz ile Sakarya'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 09:15 Güncelleme: 19.10.2025 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyı kesimleri ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 18°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 19°

        İzmir

        Yağmurlu 19°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 26°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 20°

        Bursa

        Yağmurlu 14°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 27°

        Diyarbakır

        Güneşli 25°

        Gaziantep

        Güneşli 25°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 17°

        Yağışların, Batı Karadeniz ile Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

        REKLAM

        Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli sağanak yağışların; Batı Karadeniz ile Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        İsrail: Refah açılmayacak
        İsrail: Refah açılmayacak
        Tek teker şov 2 kişiyi yaraladı
        Tek teker şov 2 kişiyi yaraladı
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Kara Kartal ağır yaralı!
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum