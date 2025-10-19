İsrail, Gazze'ye yardımları durdurdu!

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre hükümet, İsrail ordusunun tavsiyesine binaen ateşkesin birinci aşamasının en önemli maddelerinden biri olan insani yardımlarla ilgili yeni bir karar aldı.

Buna göre, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi durduruldu.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşamasının en önemli maddelerinden biri esir takası ve saldırıların durmasının yanı sıra Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verilmesiydi.

Gazze'ye her gün yaklaşık 600 tır yardım girişi yapılması gerekiyor.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.