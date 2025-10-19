Fenerbahçe: 2 - F. Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı-lacivertliler, maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Mücadelenin 19. dakikasında Dorgeles Nene'nin yerde kalmasıyla VAR incelemesi sonrası Fenerbahçe, penaltı kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca, kendi soluna vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0. 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine çevirdiği topu ağlara gönderen Marco Aseniso, farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıda ise 59. dakikada Serginho, sağ çaprazdan vurduğu sert şutla farkı 1'e indirdi. 83. dakikada Balkovec, ikinci sarı karttan oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, sahasından 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, puanını 19'a yükseltti. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak. F. Karagümrük ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI Karşılaşmanın 19. dakikadasında topla içeri sokulan Dorgeles Nene, Balkovec'le girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Oyuna devam kararı veren Ali Şansalan'a VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı gösteren Ali Şansalan, Balkovec'e yaptığı faul sebebiyle sarı kart gösterdi. 23. dakikada topun başına geçen Anderson Talisca, kendi soluna yerden vurdu ve ağları havalandırdı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK VARDI Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Skriniar'ın yanı sıra tedavilerine devam edilen kaleci Ederson ve Jhon Duran kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da maçta görev yapamadı.

LEVENT MERCAN İLK KEZ 11'DEYDİ Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 11'de değerlendirildi. Avrupa listesinde yer almayan Levent, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde sadece Alanyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.

ÇAĞLAR KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI Fenerbahçe'de milli stoper Çağlar Söyüncü, müsabakaya kaptan olarak çıktı. İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılmasıyla takım kaptanlığına getirilen Çağlar, Skriniar'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya yer aldı. Öte yandan Çağlar, 3 maçın ardından tekrar ilk 11'de oynadı. TRİBÜNLERDEN ŞANSALAN'A TEPKİ Fenerbahçeli taraftarlar, hakem Ali Şansalan'a maç başlamadan tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, seremoninin ardından hakem Şansalan aleyhine tezahüratta bulundu.