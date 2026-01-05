Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı!

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Telabyad kentinden Türkiye’ye giriş yapan bir kamyonda, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tarafından detaylı arama yapıldı.

MAZOT DEPOSUNDAN ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre sürücünün davranışlarından şüphelenen ekipler, yapılan aramada kamyonun mazot deposunda gizlenmiş halde 52 uzun namlulu silah ile bu silahlara ait 41 şarjör buldu.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Silahlara el konulurken, kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.