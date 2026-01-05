Habertürk
        Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı | SON DAKİKA HABERİ

        Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı!

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kamyonun yakıt deposunda gizlenmiş 52 adet uzun namlulu silah ile 41 şarjör ele geçirildi, sürücü A.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 13:41 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:41
        Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı!
        Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Telabyad kentinden Türkiye’ye giriş yapan bir kamyonda, Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tarafından detaylı arama yapıldı.

        MAZOT DEPOSUNDAN ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre sürücünün davranışlarından şüphelenen ekipler, yapılan aramada kamyonun mazot deposunda gizlenmiş halde 52 uzun namlulu silah ile bu silahlara ait 41 şarjör buldu.

        KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

        Silahlara el konulurken, kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fırtınada uçmamak için böyle yerlere yattılar

        Bursa'da hızı saatte 75 kilometre hıza ulaşan lodos önüne geleni sürükledi. Bazı vatandaşlar uçmamak için yere kapanırken, bazıları direklere tutunup rüzgarın dinmesini bekledi. O anlar İHA kamerasına anbean yansıdı. (İHA)

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
