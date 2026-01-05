Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bu işaretleri görmezden gelmeyin: Yeme bağımlılığı kapınızı çalıyor olabilir

        Masum bir atıştırmalıkla başlıyor: Yeme bağımlılığının şaşırtan belirtileri

        Yemek sonrası hâlâ bir şeyler atıştırma ihtiyacı duyuyor ve kendinizi durdurmakta zorlanıyorsanız yalnız değilsiniz. Bu durum, son yıllarda davranışsal bir sorun olarak tanımlanan yeme bağımlılığının habercisi olabilir. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 12:58 Güncelleme: 05.01.2026 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Stresli dönemlerde artan kontrolsüz yeme atakları sadece bir alışkanlık olmayabilir. Uzmanlara göre bu durum, beynin ödül sistemiyle ilişkili bir bağımlılığa dönüşebiliyor.

        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Akşam yemeğini erken yemenin önemli faydaları!
        Akşam yemeğini erken yemenin önemli faydaları!

        YEME BAĞIMLILIĞI NEDİR?

        Yeme bağımlılığı, yoğun yeme isteğinin beyindeki ödül sistemiyle ilişkili olarak dopamin salınımına bağlanması sonucu ortaya çıkan davranışsal bir sorundur. Bu durumda birey, özellikle karbonhidrat, yağ, tuz, şeker ve yapay tatlandırıcı oranı yüksek besinleri tüketme isteğini kontrol etmekte zorlanır. Bu tür yiyecekler beynin zevk merkezini uyararak kısa süreli rahatlama sağladığı için, yeme davranışı tekrar eden bir döngü haline gelir ve kontrol edilmesi güçleşir.

        REKLAM

        Yeme bağımlılığı; yeme bozuklukları ve obezite ile yakından ilişkilidir. Günümüzde henüz resmi bir tanı ölçütü ya da standart bir tedavi protokolü bulunmasa da, psikolojik ve davranışsal bir bozukluk olarak ele alınmaktadır. Psikoterapi, beslenme düzeninin yeniden yapılandırılması ve destek grupları bu sürecin yönetilmesinde önemli rol oynar.

        YEME BAĞIMLILIĞI İLE İLİŞKİLİ YEME BOZUKLUKLARI

        BULİMİA NERVOZA

        Kişinin kontrolsüz ve genellikle gizli şekilde aşırı miktarda yemek yediği, yaşam kalitesini düşüren ve ciddi sağlık riskleri barındıran bir yeme bozukluğudur.

        GECE YEME BOZUKLUĞU SENDROMU

        Sabah iştahsızlık, kahvaltının geciktirilmesi, akşam saatlerinde aşırı yeme ve gece uykudan uyanarak besin tüketme davranışı ile karakterizedir.

        TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU

        Kısa sürede çok fazla yemek yeme ve yeme davranışını durduramama durumu söz konusudur. Bu durum çoğu zaman utanç duygusuyla birlikte görülür ve kişi yeme davranışını gizleme eğilimi gösterebilir.

        REKLAM

        YEME BAĞIMLILIĞININ BELİRTİLERİ

        Yeme bağımlılığı her zaman kolay fark edilmez. Ancak kişinin kendine yönelteceği bazı sorular durumu anlamada yardımcı olabilir:

        - Gerçekten aç olduğum için mi yiyorum, yoksa sadece canım istediği için mi?

        - Yemeyi durdurmakta zorlanıyor muyum?

        - Yemek sonrası hâlâ bir şeyler yeme ihtiyacı hissediyor muyum?

        - Yedikten sonra suçluluk duyuyor muyum?

        Belirtiler arasında en sık görüleni, kişi tok olmasına rağmen ani yeme ataklarının ortaya çıkmasıdır. Ayrıca sevilen bir besinin hedeflenenden çok daha fazla tüketilmesi de önemli bir işarettir. Örneğin, birkaç adet yemeyi planladığı halde bir paketin tamamını bitirmeden rahatlayamamak, dürtü kontrolüyle ilgili bir sorun olduğunu gösterebilir.

        YEME BAĞIMLILIĞININ PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ETKİLERİ

        Kilo problemi, diyabet veya tansiyon gibi özel diyet gerektiren sağlık sorunları olmasına rağmen yeme davranışının kontrol edilememesi yeme bağımlılığına işaret edebilir. Ayrıca kişinin yemek yedikten sonra suçluluk hissetmesi ve bunu çevresinden gizleme ihtiyacı duyması da psikolojik bir sürecin varlığını düşündürür.

        REKLAM

        Yeme bağımlılığı çoğunlukla stresle ilişkilidir. Ekonomik sorunlar, hastalıklar, aile içi ya da okul ve iş yaşamındaki problemler bu davranışı tetikleyebilir. Ergenlik dönemi, sınav dönemleri gibi yoğun stres içeren süreçlerde de yeme bağımlılığı riskinin arttığı görülür.

        YEME BAĞIMLILIĞINA NEDEN OLABİLEN BESİNLER

        Bu bağımlılığa en sık neden olan besinler genellikle şeker, yağ ve rafine karbonhidrat açısından zengin gıdalardır. Kızartmalar, cipsler, fast food ürünleri, pizza ve hamburgerler; beyaz ekmek, makarna ve kraker gibi karbonhidrat yoğun besinler bu gruba girer. Ayrıca çikolata, tatlılar ve paketli atıştırmalıklar da bağımlılık davranışını tetikleyebilir.

        Bu tür gıdalar yerine meyve, sebze ve kuruyemiş gibi daha doğal ve besleyici seçeneklere yönelmek daha sağlıklı bir yaklaşım sunar.

        YEME BAĞIMLILIĞIYLA BAŞA ÇIKMA YOLLARI

        Uzman bir hekime danışmanın yanı sıra kişinin günlük yaşamında uygulayabileceği bazı adımlar bulunmaktadır:

        - Şeker, yağ ve rafine karbonhidrat içeriği yüksek besinleri kontrollü tüketmek

        REKLAM

        - Alışverişte paketli ürünler yerine taze ve doğal besinleri tercih etmek

        - Ani açlıklar için yanında sağlıklı atıştırmalıklar bulundurmak

        - Atıştırma isteği gelen zamanlarda su veya bitki çaylarına yönelmek

        - Üç ana öğünü düzenli şekilde tüketmek

        - Diyetisyen eşliğinde kişiye uygun bir beslenme planı oluşturmak

        - Stresle başa çıkma becerilerini geliştirmek

        - Gerektiğinde psikiyatri veya psikolog desteği almak

        Tüm önlemlere rağmen yeme davranışı kontrol altına alınamıyorsa, diyetisyen ve psikiyatri uzmanının birlikte çalışması büyük önem taşır. Beslenme planı ile psikolojik destek bir arada yürütüldüğünde, yeme bağımlılığının yönetilmesi ve kişinin yaşam kalitesinin artırılması mümkün olabilir. Yeme bağımlılığı, çoğu zaman kişinin ruhsal durumu ile yakından ilişkili olduğu için bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü

        Antalya'nın Serik ilçesinde güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45), eşi Songül Canatan (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Zübeyir Canatan, 2 valizle gittiği Ankara'da polise teslim oldu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Derya'yı öldürüp kaza süsü vermişti... İşte cani kocaya istenen ceza!
        Derya'yı öldürüp kaza süsü vermişti... İşte cani kocaya istenen ceza!
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar