        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!

        İstanbul Esenler'de, henüz bir aylık olan bebeğin otobüs durağına bırakılmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, 31 yaşındaki anne Jennet Dushemova ve 58 yaşındaki anneanne Zyyada Yollyyeva gözaltına alındı. İkilinin deport edileceği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 12:58 Güncelleme: 05.01.2026 - 13:19
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        İstanbul'da, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık Perşembe günü, Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na bir bebeğin puset içinde bırakılmasına ilişkin çalışma yaptı.

        BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

        AA'daki habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bir aylık erkek bebeğin, anne ve anneannesi gözaltına alındı.

        ANNE VE ANNEANNE DEPORT EDİLECEK

        Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova (31) ve anneanne Zyyada Yollyyeva (58) emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

        BEBEĞİ ANNEANNE BIRAKMIŞ

        Öte yandan annenin Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenildi.

        Olaylar Ve Görüşler - 2 Ocak 2026 (İran'da Hedef Pezeşkiyan Mı, Rejim Mi?)

        İran'da isyan mı dış müdahale mi? İran'da aslında neler oluyor? İran'da hedef Pezeşkiyan mı rejim mi? İran'da protestolar niye büyüdü? İran'da protestolarda son durum ne? Trump'tan İran'a açık tehdit. İsrail-ABD yine İran'ı vuracak mı? ABD, İran'a müdahale için gerekçe mi arıyor? SDG için süre doldu, şimdi ne olacak? SDG-Şam görüşmeleri nerede tıkandı? Suriye'de entegrasyon olacak mı? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet sordu; AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Gazeteci Alişer Delek, Gazeteci Ferhat Murat ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı anlattı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
