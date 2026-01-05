Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
İstanbul Esenler'de, henüz bir aylık olan bebeğin otobüs durağına bırakılmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, 31 yaşındaki anne Jennet Dushemova ve 58 yaşındaki anneanne Zyyada Yollyyeva gözaltına alındı. İkilinin deport edileceği öğrenildi
İstanbul'da, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık Perşembe günü, Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na bir bebeğin puset içinde bırakılmasına ilişkin çalışma yaptı.
BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI
AA'daki habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bir aylık erkek bebeğin, anne ve anneannesi gözaltına alındı.
ANNE VE ANNEANNE DEPORT EDİLECEK
Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova (31) ve anneanne Zyyada Yollyyeva (58) emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.
BEBEĞİ ANNEANNE BIRAKMIŞ
Öte yandan annenin Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenildi.