Eskişehir'de, Deniz Oktay (30), geçen yıl nisan ayında evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayınca Oktay hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

DHA'daki habere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında Oktay’ın cep telefonu kayıtları incelemeye alındı. İncelemede, cep telefonu sinyalinin son olarak Tepebaşı ilçesinin kırsal Kozkayı ve Buldukpınar mahallelerinin yakınındaki ormandan geldiği belirlendi.

Bölgede yapılan aramada Deniz Oktay, yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olduğu belirlenen İdris Gökmen, yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gökmen, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle tutuklu sanık İdris Gökmen hakkında ‘Canavarca hisle tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık İdris Gökmen’in yanı sıra öldürülen Deniz Oktay’ın yakınları ile avukatlar katıldı.

BOĞAZINI SIKARAK ÖLDÜRMÜŞ

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık İdris Gökmen, Deniz Oktay’ı aralarındaki tartışmada boğazını sıkarak öldürdükten sonra birer gün arayla gidip üzerine benzin dökerek yaktığını itiraf etti.

"NEDEN YOKKEN DENİZ BANA SALDIRDI"

Gökmen, “Deniz Oktay’ı 3-4 yıldır tanıyorum. 2 aylık ilişkimiz vardı, sevgiliydik. Bundan önce Deniz’in ablası Elvan ile uzun süren ilişkimiz vardı. Ondan ayrıldım, Deniz’le birlikte olmaya başladım. Deniz beni arayıp evden almamı istedi. Gece yarısından sonra buluştuk. Deniz’in isteğiyle Buldukpınar köyüne gittik. Köyün üst tarafında bulunan su deposunun bulunduğu mevkiye gittik. Arabada oturmaya başladık. Saat gece 02.00-03.00 sıralarında arabada otururken hiçbir neden yokken Deniz bana saldırmaya başladı.

"DENİZ'İN BOĞAZINI SIKTIM"

Tokat attı, ağır küfürler etti. Elini tutup, ‘yapma’ dedim. Kapıyı açıp aşağı ittirdim. Deniz Oktay kapıyı açtı, tekrar bana saldırdı. Ben şoför mahallindeydim, Deniz ise yolcu koltuğundaydı. Ben de alkolün etkisiyle Deniz ile birlikte aşağı indim, arbede dışarıda da devam etti. Ben Deniz’in boğazını sıktım, ne kadar sıktığımı hatırlamıyorum. Denizi bıraktığımda hırlıyordu” dedi.