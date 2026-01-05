Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Deniz Oktay'ı benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!

        Eskişehir'de, sevgilisi 30 yaşındaki Deniz Oktay'ı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan İdris Gökmen, ilk duruşmada suçunu itiraf etti. Arbede sırasında Deniz Oktay'ı elleriyle boğup öldürdüğünü söyleyen Gökmen, "Olay günü Deniz'i yakmadım; ertesi gün aynı yere gittim. Deniz'in üstüne kar yağmıştı. Cesedine benzin döküp yaktım. Ertesi gün tekrar gittim, tekrar benzin döküp cesedi yaktım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 14:50 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:51
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Eskişehir'de, Deniz Oktay (30), geçen yıl nisan ayında evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalardan sonuç alamayınca Oktay hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

        TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

        DHA'daki habere göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında Oktay’ın cep telefonu kayıtları incelemeye alındı. İncelemede, cep telefonu sinyalinin son olarak Tepebaşı ilçesinin kırsal Kozkayı ve Buldukpınar mahallelerinin yakınındaki ormandan geldiği belirlendi.

        CANSIZ BEDENİ YAKILMIŞTI

        Bölgede yapılan aramada Deniz Oktay, yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olduğu belirlenen İdris Gökmen, yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gökmen, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle tutuklu sanık İdris Gökmen hakkında ‘Canavarca hisle tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık İdris Gökmen’in yanı sıra öldürülen Deniz Oktay’ın yakınları ile avukatlar katıldı.

        BOĞAZINI SIKARAK ÖLDÜRMÜŞ

        Duruşmada ifade veren tutuklu sanık İdris Gökmen, Deniz Oktay’ı aralarındaki tartışmada boğazını sıkarak öldürdükten sonra birer gün arayla gidip üzerine benzin dökerek yaktığını itiraf etti.

        "NEDEN YOKKEN DENİZ BANA SALDIRDI"

        Gökmen, “Deniz Oktay’ı 3-4 yıldır tanıyorum. 2 aylık ilişkimiz vardı, sevgiliydik. Bundan önce Deniz’in ablası Elvan ile uzun süren ilişkimiz vardı. Ondan ayrıldım, Deniz’le birlikte olmaya başladım. Deniz beni arayıp evden almamı istedi. Gece yarısından sonra buluştuk. Deniz’in isteğiyle Buldukpınar köyüne gittik. Köyün üst tarafında bulunan su deposunun bulunduğu mevkiye gittik. Arabada oturmaya başladık. Saat gece 02.00-03.00 sıralarında arabada otururken hiçbir neden yokken Deniz bana saldırmaya başladı.

        "DENİZ'İN BOĞAZINI SIKTIM"

        Tokat attı, ağır küfürler etti. Elini tutup, ‘yapma’ dedim. Kapıyı açıp aşağı ittirdim. Deniz Oktay kapıyı açtı, tekrar bana saldırdı. Ben şoför mahallindeydim, Deniz ise yolcu koltuğundaydı. Ben de alkolün etkisiyle Deniz ile birlikte aşağı indim, arbede dışarıda da devam etti. Ben Deniz’in boğazını sıktım, ne kadar sıktığımı hatırlamıyorum. Denizi bıraktığımda hırlıyordu” dedi.

        BİR GÜN ARAYLA GİDİP, İKİ KEZ BENZİNLE YAKMIŞ

        Gökmen, “Benim aracımın yakıtı azdı bu sebeple köye gitmeden önce az miktarda benzin aldım. Benzin aracın arka koltuğundaydı. Deniz Oktay bu benzini görüp ön tarafa almış. Boğuşma esnasında benim üzerime benzin dökmek istedi. Ben geri çekildim benzin yere döküldü. Olay günü Deniz’i yakmadım ancak ertesi gün korktum, tekrar aynı yere gittim. Deniz’in üstüne kar yağmıştı. Cesedine benzin döküp yaktım. Ertesi gün tekrar gittim, tekrar benzin döküp cesedi yaktım” diye konuştu.

        Duruşmaya katılan Deniz Oktay’ın yakınları da sanık İdris Gökmen’den şikayetçi olduklarını söyleyerek ifade verdi. Mahkeme heyeti savunma ve tanık beyanlarının ardından sanık İdris Gökmen’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        #Deniz Oktay
        #Son dakika haberler
