Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Geceleri uyuyamıyorum

Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, siyah-beyazlı takımın gündemine ve kendi geleceğine HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Tammy Abraham'ın açıklamaları:

"Yeni bir takımdık ve hoca değişikliği yaşadık. Arka planda da bazı şeyler yaşandı. Futbolda inişler ve çıkışlar olur önümüze bakacağız. Bizim durumda inişler biraz fazla oldu. Yeni bir yılda bu ilk bölümü geride bırakacağız. İyi bir takımız, kalitemizi göstereceğiz."

"Bence atmosferimiz iyi, takım şu anda mutlu ve işler iyi gidiyor. Lig arası bizim için çok önemli; tam da zamanında geldi diyebilirim. Galibiyetlerle ligi ve yılı kapattık. Özellikle derbi galibiyetiyle yılı tamamladık. Modumuz iyi, taraftarımız mutlu. Bu ivmeyi yeni yıla taşımak istiyoruz ve mevcut kalitemizle neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz."

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

"Hem benim için hem de takım için Sergen Yalçın’ın gelişi çok iyi oldu. Hocamızla birebir görüşmelerim oldu, karakter olarak birbirimizi anladık. Hocamızı sadece saha içinde değil saha dışında da anlamamız gerekir. O bizden, bizden ondan en iyisini istiyoruz."

📺 Özel röportaj

🎙️ Tammy Abraham: Hem benim için hem de takım için Sergen Yalçın'ın gelişi çok iyi oldu. Hocamızla birebir görüşmelerim oldu, karakter olarak birbirimizi anladık. pic.twitter.com/yBJhzxcxUX — HT Spor (@HTSpor) January 5, 2026 "Ben her zaman daha iyisini yapabileceğime inanıyorum. Bazı insanlar bu istatistiklere "iyi" diyebilir, bazıları da demeyebilir. Ama ben daha fazla gol atıp, daha fazla katkı yapabileceğimi biliyorum. Sezon içinde inişlerim ve çıkışlarım oldu; bazı sakatlıklar da yaşadım. Yeni yılda daha iyi olmayı istiyorum. Bu sene vücuduma daha iyi odaklanacağım ve en iyi halimle kalitemi göstereceğim."



"GECELERİ UYUYAMIYORUM" "Ben sahaya kalbimi koyuyorum. Ben sadece bir oyuncu değil, taraftar da oldum. Maç kaybettiğimizde geceleri uyuyamıyorum. Bütün gece kızgın, öfkeli ve üzüntülü oluyorum. Hatta ailem de bu durumun farkında. Takımım için en iyisini istiyorum, bunun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum"



🎙️ Tammy Abraham: Ben sahaya kalbimi koyuyorum. Ben sadece bir oyuncu değil, taraftar da oldum. Maç kaybettiğimizde geceleri uyuyamıyorum. pic.twitter.com/0PFkzxyNTg — HT Spor (@HTSpor) January 5, 2026 "Değişiklikler zordur; hayat aslında böyledir. Biz bu değişikliğe hızlıca adapte olmaya çalıştık, hocamızın bizden istediklerine uyum sağladık. Ben adapte olduğumuzu düşünüyorum. Bazı maçlarda bu işe yaradı, bazı maçlarda yaramadı. Artık birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Transferler olacak ve gelen oyuncular da bize uyum sağlayacak. Daha iyi bütünleşiyoruz ve en önemli konu konsantrasyonumuz. İşimizi iyi yaparsak maçları kazanıyoruz; Fenerbahçe maçı bunun en iyi kanıtı oldu. Ben kendime ve takımıma inanıyorum. Hocamız ve ekibimizle çok daha iyi bir takım olabilir ve çok daha iyi performans gösterebiliriz."

"Değişiklikler zordur; hayat aslında böyledir. Biz bu değişikliğe hızlıca adapte olmaya çalıştık, hocamızın bizden istediklerine uyum sağladık. Ben adapte olduğumuzu düşünüyorum. Bazı maçlarda bu işe yaradı, bazı maçlarda yaramadı. Artık birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Transferler olacak ve gelen oyuncular da bize uyum sağlayacak. Daha iyi bütünleşiyoruz ve en önemli konu konsantrasyonumuz. İşimizi iyi yaparsak maçları kazanıyoruz; Fenerbahçe maçı bunun en iyi kanıtı oldu. Ben kendime ve takımıma inanıyorum. Hocamız ve ekibimizle çok daha iyi bir takım olabilir ve çok daha iyi performans gösterebiliriz."



"Ben eskiden de Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın maçlarını izlerdim. Buraya geldiğimde Süper Lig'in dışarıdan göründüğünden daha iyi olduğunu gördüm. Burası gelişmeye devam eden bir lig ve burada her maç zor. Taraftarların hepsi muhteşem. Özellikle iç sahamızda her maç derbi atmosferi oluyor."



🎙️ Tammy Abraham: Bu takımın efsanesi olmak için elimden geleni yapacağım. pic.twitter.com/VzefmNz0xZ — HT Spor (@HTSpor) January 5, 2026 "Her maçı derbi gibi ele almam gerekiyor. Bu, bir oyuncu olarak üzerinde daha fazla çalışmam gereken bir konu. Derbi maçlarında sahaya, ailem, kendim ve taraftarlarımız için kaybedemeyiz duygusuyla çıkıyoruz. Her maçı bu şekilde ele almam lazım; özel bir hazırlık değil, kulübüm için en iyisini yapmak istediğim için. Derbiler her zaman büyük maçlardır ve taraftarlar bu maçları kazanmayı ister. Biz de kazanmak istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Özellikle derbiyi kazanmaya çok daha fazla önem veriyorum.

🎙️ Tammy Abraham: Her maçı derbi gibi ele almam gerekiyor. Bu, bir oyuncu olarak üzerinde daha fazla çalışmam gereken bir konu. Derbi maçlarında sahaya, ailem, kendim ve taraftarlarımız için kaybedemeyiz duygusuyla çıkıyoruz. Her maçı bu şekilde ele almam lazım;… pic.twitter.com/iONQarWRju — HT Spor (@HTSpor) January 5, 2026 "Maçlara iyi uyuyarak ve dinlenerek hazırlanmaya çalışıyorum. Herkesin kendisine ait bir çalışma temposu var." 📺 Özel röportaj



"Maçlara iyi uyuyarak ve dinlenerek hazırlanmaya çalışıyorum. Herkesin kendisine ait bir çalışma temposu var."



"Takım içi rekabetin olması güzel bir durum. Ben de takımın liderlerinden biri olarak idmanlardan sonra Cerny ve diğer arkadaşlarımla gol vuruşu ve şut çalışması yapıyorum. Takım olarak bunu yapmak ve gelişimi göstermek önemli. Tecrübeyle birlikte bu durum takıma katkı sağlayacak. İkinci yarıya giderken, daha önce çalıştığımızdan daha fazlasını yapacağız ve yaptıklarımızın daha iyisini ortaya koymaya çalışacağız. Birbirimize daha fazla yardımcı olmak için takım içi rekabete ihtiyacımız var."

MİLLİ TAKIMI İÇİN AÇIKLAMA "Ben şu ana odaklanıyorum. Milli takıma seçilip Dünya Kupası'na gidersem çok mutlu olurum ama şu anda odağım sıradaki maç ve olabildiğince maç kazanmak."



İngiltere'den gelen bir insan için tek bir yemek seçmek çok zor tüm yemekler çok güzel. Türk mutfağı, İngiliz mutfağı daha güzel. İnsanın formunu koruması zor oluyor.



🎙️ Tammy Abraham: Tek bir yemek seçmek çok zor tüm yemekler çok güzel. pic.twitter.com/qqnqBWuJnl — HT Spor (@HTSpor) January 5, 2026 "Ben böyle bir hissiyatı daha önce yaşamadım. Bazı anlarda taraftarlarımız üzülüyor ve bizlerden daha fazlasını istiyorlar; biz de oyuncular olarak aynı şeyi istiyoruz. İşler iyi de kötü de gitse bizi destekliyorlar ve bunu yaptıkları için çok mutluyuz. Takım olarak taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz, onları gururlandırmak istiyoruz. Onlarla birlikte güzel anları kutlamak istiyoruz."