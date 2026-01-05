Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı

        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı

        Suriye'nin yeni banknotları 3 Ocak'ta tedavüle girdi. Üzerinde Beşar Esad portresi ve ülkenin tarihi mekânlarının olduğu banknotlar yerini gül, buğday, zeytin, portakal ve benzeri zirai sembollere bıraktı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 05.01.2026 - 14:33 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Suriye'de 3 Ocak Cumartesi günü yeni banknotlar piyasaya sürüldü.

        Suriye Merkez Bankası tarafından atılan adım kapsamında mevcut banknotlardan iki sıfır atıldı ve Suriye halkına eski paraları değiştirmek için 90 gün süre tanındı.

        Yeni banknotlar ile Suriye'de nakit para kullanımını kolaylaştırmak ve ekonomiye olan güveni artırmak hedefleniyor.

        Suriye lideri Ahmed Şara, banknotları tanıtırken yaptığı konuşmada bunun yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı.

        Şara, "yeni para birimi ulusal kimliğin dışavurumu ve kişilere hürmetten uzaklaşma hamlesi" dedi.

        REKLAM

        Suriyeli lider ayrıca "Biri basit bir şey almak istese dahi ticaret için çantalar taşımak zorundaydı, bu yüzden insanlar dolar tercih ediyordu" dedi ve yeni banknotların Suriye lirasını güçlendireceğini ifade etti.

        Suriye'de iç savaşın çıktığı 2011'de 1 ABD doları 50 Suriye lirasına denkken ilerleyen yıllarda 11 bin Suriye lirasına denk oldu.

        Sıfırların atılması paranın değerini etkilemeyecek, ancak alım-satımı kolaylaştırması ve para birimine olan güveni artırması bekleniyor.

        Tedavüle giren 10, 25, 50, 100, 200 ve 500 liralık banknotlarda gül, buğday, zeytin, portakal ve benzeri zirai sembollere yer verildi.

        Eski banknotlarda Suriye'nin tarihi mekânları ve devrik lider Beşar Esad'ın portresi yer alıyordu.

        Banknotların tasarımcısı, Şam çizgisinde haber yapan Suriye Televizyonu'na verdiği demeçte tasarımın "kapsayıcı" Suriye kimliğini yakalamayı ve tarım ürünlerinden yola çıkarak "tüm dini ve etnik kökenleri" temsil etmeyi hedeflediğini söyledi.

        REKLAM

        Bazı basın kuruluşları ise yeni paraların çok "tarafsız" olduğunu söyleyerek tasarımı eleştirdi.

        Bankacılar arasında banknotların enflasyonu körükleyip Suriyelilerin alım gücünü zayıflatabileceğini söyleyenler de oldu.

        Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri ise yeni banknotlara geçiş sürecinin pürüzsüz ve nizami olacağını ifade etti.

        Husri, yeni banknotların nerede basılacağı sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Esad döneminde çıkarılan paralar eski Suriye liderinin müttefiki Rusya'da basılıyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

        Antalya'da yaşayan Osman Vesek (32), 1 yaşındaki kızının vücudunda morluklar görünce eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntülerde eşi İ.M.'nin (25) kızına şiddet uyguladığını gören Vesek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Vesek, eşi hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı!
        Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar