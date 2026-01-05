Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı

Suriye'de 3 Ocak Cumartesi günü yeni banknotlar piyasaya sürüldü.

Suriye Merkez Bankası tarafından atılan adım kapsamında mevcut banknotlardan iki sıfır atıldı ve Suriye halkına eski paraları değiştirmek için 90 gün süre tanındı.

Yeni banknotlar ile Suriye'de nakit para kullanımını kolaylaştırmak ve ekonomiye olan güveni artırmak hedefleniyor.

Suriye lideri Ahmed Şara, banknotları tanıtırken yaptığı konuşmada bunun yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Şara, "yeni para birimi ulusal kimliğin dışavurumu ve kişilere hürmetten uzaklaşma hamlesi" dedi.

Suriyeli lider ayrıca "Biri basit bir şey almak istese dahi ticaret için çantalar taşımak zorundaydı, bu yüzden insanlar dolar tercih ediyordu" dedi ve yeni banknotların Suriye lirasını güçlendireceğini ifade etti.

Suriye'de iç savaşın çıktığı 2011'de 1 ABD doları 50 Suriye lirasına denkken ilerleyen yıllarda 11 bin Suriye lirasına denk oldu.

Sıfırların atılması paranın değerini etkilemeyecek, ancak alım-satımı kolaylaştırması ve para birimine olan güveni artırması bekleniyor.