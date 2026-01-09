Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Trump: Uluslararası hukuka ihtiyacım yok | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Uluslararası hukuka ihtiyacım yok

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin uluslararası arenadaki yetkilerinin sınırının "kendi ahlakı ve kendi aklı" olduğunu belirterek, "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok" değerlendirmesini yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 06:31 Güncelleme: 09.01.2026 - 08:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oval Ofis'te New York Times (NYT) gazetesine kapsamlı bir röportaj veren ABD Başkanı Trump, ekonomiden dış politikaya birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

        Trump, röportajında, ABD'nin uluslararası hukuka uygun hareket edip etmeyeceği konusunda çarpıcı açıklamalar yaparken, ülkesinin ulusal çıkarlarına vurgu yaptı.

        ABD Başkanı, küresel yetkilerinin herhangi bir sınırlaması olup olmadığı sorusuna, "Evet, bir şey var; kendi ahlakım, kendi aklım. Beni durdurabilecek tek şey bu. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok." yanıtını verdi.

        Amacının insanlara ve diğer ülkelere zarar vermek olmadığını söyleyen Trump, uluslararası hukukun nasıl tanımlandığına bağlı olarak bu ilkelere uyup uymayacaklarına karar verdiklerini belirtti.

        REKLAM

        Kendi yönetiminin uluslararası hukuka uyup uymayacağı sorusuna, "Uyarız." cevabını veren Trump, yine de ABD'yi kısıtlayan uluslararası hukuki durumlar olduğunda "karar merciinin kendisi olacağını" açıkça ifade etti.

        "BEN OLMASAYDIM RUSYA, UKRAYNA'NIN TAMAMINA SAHİP OLURDU"

        AA'nın aktardığı habere göre; Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında yorumlar da yapan Trump, kendisinin Avrupa'nın güvenliğine ve NATO'ya bağlı olduğunu belirtti.

        "Ben Avrupa'nın güvenliğine bağlıyım. Bu konuda iyi iş çıkardım. Ben olmasaydım Rusya, şu anda Ukrayna'nın tamamına sahip olurdu." diyen Trump, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını da kendisinin artırdığını savundu.

        "VENEZUELA'DA UZUN SÜRE KALABİLİRİZ" MESAJI

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Caracas'taki evinden askeri operasyonla alınmasını savunan Trump, bu ülkenin ABD'ye çok sayıda suçluyu ve yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi gönderdiği yönündeki sözlerini tekrarladı.

        Venezuela'da ne kadar "kalacakları" konusunda net bir süre belirtmekten kaçınan ABD Başkanı Trump, bu ülkedeki yönetim nüfuzlarının "uzun yıllar" süreceğini belirterek, "Bunu sadece zaman gösterecek." dedi.

        REKLAM

        ABD ile Venezuela arasındaki ilişki ile Çin'in Tayvan'la ilişkisinin çok farklı olduğunu savunan ABD Başkanı, Venezuela için "Bu gerçek bir tehditti. Çin'e akın eden insanlar yoktu. Çin'e uyuşturucu akışı yoktu. Bizim yaşadığımız kötü şeylerin hiçbiri yoktu. Tayvan'ın hapishaneleri açılmadı ve insanlar Çin'e akın etmedi." diye konuştu.

        Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Tayvan'a müdahale etmesini beklemediğini ifade ederek, "Umarım böyle bir şey yapmaz." dedi.

        GRÖNLAND'E SAHİP OLMAK ÖNEMLİ

        ABD Başkanı Trump, "Grönland'ı ele geçirmenin mi yoksa NATO'yu bir arada tutmanın mı daha öncelikli olduğu" sorusuna ise doğrudan cevap vermekten kaçınırken, bu ikisi arasında bir seçim yapacağını söylemekle yetindi.

        Trump, "Grönland'e sahip olmak çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor

          İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestoların sürdüğü bildirildi. Başkent Tahran dahil olmak üzere birçok kentte halkın gösterilerde bulunduğu aktarıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        27 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar ve fırtına etkili olacak
        Rapor parası zamlandı
        Rapor parası zamlandı
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        6 öğrencisine evini temizletti... Öğretmene soruşturma!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        6 ilde eğitime kar engeli
        6 ilde eğitime kar engeli
        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
        Çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        Salih Uçan HT Spor'a konuştu!
        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor
        İran'da protestolar birçok kentte sürüyor
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Konut piyasasını 2026'da ne bekliyor?
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!
        Guendouzi resmen Fenerbahçe'de!
        Trafik cezaları artıyor
        Trafik cezaları artıyor
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı
        Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi bina ziyarete kapatıldı
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Mert Günok resmen Fenerbahçe'de!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        Fenerbahçe tribün liderine saldırıdan Ay çetesi çıktı!
        TFF'den 489 kişiye men cezası!
        TFF'den 489 kişiye men cezası!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli