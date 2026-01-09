Habertürk
        Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!

        Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 16:43 Güncelleme: 09.01.2026 - 16:53
        Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları doğrultusunda Can Armando Güner'i İstanbul'a getirdi.

        İstanbul Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki futbolcuyu sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

        Galatasaray'ın, genç futbolcuya sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalatması bekleniyor.

        Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan 18 yaşındaki futbolcu kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

        Futbola Schalke 04 altyapısında başlayıp Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer olan Can Armando Güner, kanat pozisyonlarında oynuyor.

