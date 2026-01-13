Fethiyespor-Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya geliyor. İlk maçtan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu maçta da hata yapmak istemiyor...
STAT: Fethiye İlçe
HAKEM: Ayberk Demirbaş
YAYIN: A Spor
SAAT: 20.30
Fethiyespor: Arda, Oğuz, Şahan, Berat, Ali Mert, Samet, İrfan, Melih, Berkay, Muhammet Enes, Cihan
Galatasaray: Günay, Kaan, Arda, Sanchez, Kazımcan, Lemina, Gökdeniz, Ahmed, Yusuf, Eren, Icardi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşıyor.
5 İSİM KADROYA DAHİL EDİLMEDİ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kafilede yer almadı. Osimhen ve Jakobs ise Arika Uluslar Kupası'nda bulundukları için kadroda yoklar.
G.SARAY SERİ BAŞLATMAK İSTİYOR
Galatasaray, Fethiyespor mücadelesiyle yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.
Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'yla yeni bir zorlu fikstüre girecek.
Galatasaray, Fethiyespor maçının ardından 17 Ocak Cumartesi günü iç sahada yapacağı Gaziantep FK mücadelesiyle Süper Lig'in ikinci yarısına girecek. "Cimbom" 21 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderini belirleyecek müsabakalardan biri olan Atletico Madrid karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayı sonuna kadar Süper Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçlarını yapacak.