Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fethiyespor-Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Fethiyespor-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Fethiyespor ile karşı karşıya geliyor. İlk maçtan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu maçta da hata yapmak istemiyor...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.01.2026 - 19:24 Güncelleme: 13.01.2026 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'ın kupa 11'i belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        STAT: Fethiye İlçe

        HAKEM: Ayberk Demirbaş

        YAYIN: A Spor

        SAAT: 20.30

        Fethiyespor: Arda, Oğuz, Şahan, Berat, Ali Mert, Samet, İrfan, Melih, Berkay, Muhammet Enes, Cihan

        Galatasaray: Günay, Kaan, Arda, Sanchez, Kazımcan, Lemina, Gökdeniz, Ahmed, Yusuf, Eren, Icardi

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşıyor.

        5 İSİM KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kafilede yer almadı. Osimhen ve Jakobs ise Arika Uluslar Kupası'nda bulundukları için kadroda yoklar.

        REKLAM

        G.SARAY SERİ BAŞLATMAK İSTİYOR

        Galatasaray, Fethiyespor mücadelesiyle yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

        Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'yla yeni bir zorlu fikstüre girecek.

        Galatasaray, Fethiyespor maçının ardından 17 Ocak Cumartesi günü iç sahada yapacağı Gaziantep FK mücadelesiyle Süper Lig'in ikinci yarısına girecek. "Cimbom" 21 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderini belirleyecek müsabakalardan biri olan Atletico Madrid karşılaşmasına çıkacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayı sonuna kadar Süper Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçlarını yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde 'Yer kiralama' kavgası

        BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan bir alışveriş merkezinde 2 grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, alışveriş merkezinin yönetimi bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladı. Yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup ise bu duruma karşı çıktı. Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Protestoya devam edin
        Trump: Protestoya devam edin
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"