Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?

ABD Başkanı Trump, dört yıl aranın ardından döndüğü Beyaz Saray'daki ilk yılında birçok şeyi değiştirdi. Duvarlar ve tavanın yanı sıra kapı ve pencere çerçevelerini altın detaylarla süsledi, eski başkanları onurlandıran portreler için bir koridor hazırladı; Joe Biden için ise otomatik kalem görüntüsü yerleştirildi