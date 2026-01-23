Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: TIR'ın hurdaya çevirdiği otomobilin sürücüsü öldü | Son dakika haberleri

        TIR'ın hurdaya çevirdiği otomobilin sürücüsü öldü

        Edirne-Lalapaşa karayolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR'ın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 56 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 13:11 Güncelleme: 23.01.2026 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de karşı şeride geçen beton tankeri ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mahmut Oyan (56), yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre kaza, Edirne-Lalapaşa D100 kara yolunun Hasanağa köyü yakınlarında meydana geldi.

        F.A.'nın (27), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen beton tankeri, Mahmut Oyan yönetimindeki otomobille çarpıştı. İki araç da yoldan çıkarak, kenardaki yeşillik alana savruldu. Yaralanan otomobil sürücüsü Mahmut Oyan, araçta sıkıştı.

        İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Oyan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer araç sürücüsü F.A. ise ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

        Polis, yolda trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        9 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı

        (ANKARA) 9 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı  

        #edirne
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!