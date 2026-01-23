Habertürk
        Buz gibi hava da yürekleri ısıttılar! Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı

        Yürekleri ısıttılar! Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı

        Osmaniye'de yürekleri ısıtan görüntüler kaydedildi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte polisler kar küreyip vatandaşların yolunu açtı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:11
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından emniyet mensupları, hizmet binalarının önünde ve çevresinde biriken kar kütlelerini kendi imkanlarıyla temizleyerek vatandaşların yolunu açtı.

        DHA'nın haberine göre ilçede etkili olan kar yağışının ardından harekete geçen polis memurları, herhangi bir talimat beklemeden hizmet binalarının önü ve çevresinde temizlik çalışması yaptı.

        Yapılan çalışmalarla yaya ve araç geçişinin daha güvenli hale getirilmesi sağlandı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla personelin özverili çalışmasına dikkat çekerek, kar yağışının ardından vakit kaybetmeden temizlik çalışmalarına başlayan emniyet mensuplarına teşekkür etti. Müdür Sarıbuva, “Toplumsal sorumluluk, küçük adımlarla büyük farklar oluşturur ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: İHA

        Zübeyde Hanım'ın ilk mezar taşı, Atatürk Müzesi'nde sergide

        İzmir Atatürk Müzesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a ait, 1923 yılında eski harflerin olduğu orijinal ilk mezar taşı, vefatının 103'üncü yıl dönümünde ziyarete açıldı.    

