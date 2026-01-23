Habertürk
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis | SON DAKİKA HABERİ

        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!

        Gaziantep'te, Scooter'daki 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit'in hayatını kaybettiği, arkadaşı İrem Şimal Toprak'ın ise ağır yaralandığı kazaya ilişkin davada 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Osman S.'ye verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası onandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 07:37 Güncelleme: 23.01.2026 - 08:17
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Gaziantep'te, 12 Nisan 2022'de, akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde yaşanan kazada Osman S. (17) idaresindeki otomobil, üzerinde Ezgi Alya Yiğit (17) ve Şimal Toprak'ın bulunduğu scooter'a çarpmıştı.

        17 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'daki habere göre kaza sonucu 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybederken Şimal Toprak ise ağır yaralanmıştı.

        EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

        Feci kazanın ardından ehliyetsiz olduğu belirlenen Osman S. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ancak 28 gün sonra serbest bırakılmıştı.

        15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Daha sonrasında ise otomobil sürücüsü Osman S. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

        1 YIL 8 AY HAPİS VERİLDİ

        Heyet, Gaziantep'te scooter'daki Ezgi Alya Yiğit'in ölümü, arkadaşı İrem Şimal Toprak'ın ise ağır yaralandığı kazaya ilişkin davada ehliyetsiz sürücü Osman S.'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

        İSTİNAF MAHKEMESİ CEZAYI ONADI

        Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararında; usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti. Kararda, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun şekilde yapıldığı, iddia ve savunmaların eksiksiz değerlendirildiği, delillerin hukuki çerçevede tartışıldığı ve vicdani kanaatin kesin, tutarlı ve çelişmeyen delillere dayandırıldığı vurgulandı.

        Eylemin doğru nitelendirildiği ve cezanın kanuni bağlamda uygulandığı gerekçesiyle, SSÇ müdafii ile katılanlar Mehmet Şahin, Elif, Emine Gilay ve Hatice Kübra Yiğit vekilinin istinaf başvuruları esastan reddedildi.

