Gaziantep'te, 12 Nisan 2022'de, akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde yaşanan kazada Osman S. (17) idaresindeki otomobil, üzerinde Ezgi Alya Yiğit (17) ve Şimal Toprak'ın bulunduğu scooter'a çarpmıştı.

17 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

İHA'daki habere göre kaza sonucu 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Ezgi Alya Yiğit hayatını kaybederken Şimal Toprak ise ağır yaralanmıştı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Feci kazanın ardından ehliyetsiz olduğu belirlenen Osman S. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ancak 28 gün sonra serbest bırakılmıştı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Daha sonrasında ise otomobil sürücüsü Osman S. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

1 YIL 8 AY HAPİS VERİLDİ

Heyet, Gaziantep'te scooter'daki Ezgi Alya Yiğit'in ölümü, arkadaşı İrem Şimal Toprak'ın ise ağır yaralandığı kazaya ilişkin davada ehliyetsiz sürücü Osman S.'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZAYI ONADI

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararında; usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirtti. Kararda, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun şekilde yapıldığı, iddia ve savunmaların eksiksiz değerlendirildiği, delillerin hukuki çerçevede tartışıldığı ve vicdani kanaatin kesin, tutarlı ve çelişmeyen delillere dayandırıldığı vurgulandı.