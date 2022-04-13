Ezgi 17 yaşındaydı! Büyük acı! 0:00 / 0:00

DHA

Gaziantep'te, dün gece Batıkent Mahallesi'nde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. İddiaya göre lise son sınıf öğrencisi Ezgi Alya Yiğit (17) ve Şimal Toprak, özel ders aldıkları eğitim kurumundan çıktıktan sonra iki farklı scooter ile evlerine gitmek istedi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ 2 GENÇ KIZA ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre bu sırada ehliyetsiz sürücü Osman S. yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, scooter kullanan iki arkadaşa çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan iki arkadaş ağır yaralandı.

İKİ KIZ ARKADAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Ezgi ve Şimal'in yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından lise öğrencisi iki arkadaşı 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ YOĞUN BAKIMDA

Acil serviste tedaviye alınan Ezgi Alya Yiğit, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, Şimal Toprak ise yoğun bakım ünitesine konuldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit'in cenazesi adli tıp kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Osman S. ise polis tarafından gözaltına alındı.