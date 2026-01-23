Yem hazırlarken feci ölüm!
Çorum'da, hayvanları için yem hazırlayan 40 yaşındaki İlyas Bilgin, bir anda yem kırma makinesine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilgin'in, yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Çorum'da, yürek yakan olay, Değirmendere köyünde meydana geldi.
Evinde İlyas Bilgin (40), hayvanlar için yem hazırladığı sırada yem kırma makinesine düştü.
SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre ihbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bilgin’in cenazesi, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Acı olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.