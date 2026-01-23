Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Grand Slams Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti! - Tenis Haberleri

        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!

        Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda milli tenisçi Zeynep Sönmez, Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek veda etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 09:17 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazakistan'dan Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.

        Melbourne kentindeki turnuvadaki tek kadınlar 3. tur müsabakasında dünya 112 numarası Zeynep, sıralamada 94. basamakta yer alan Putintseva'yla KIA Arena'da karşılaştı.

        Avustralya Açık'ta 3. tur oynayan ilk Türk tenisçi olan Zeynep, maça iyi başlayamadı. İlk setin ikinci oyununda servis kırdıran milli raket, çok fazla basit hata yaptığı ilk üç oyun sonunda 3-0 geriye düştü. Daha sonraki iki oyunu da alan ve servis kıran Zeynep, 5. oyunda yine serviste etkili olamadı. Setin geri kalanında iki sporcu da servislerinde hata yapmadı ve ilk seti Putintseva 6-3 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

        REKLAM

        İkinci sete de iyi başlayan taraf Putintseva oldu. İlk oyunda servis kıran Putintseva, kendi servisinde de hata yapmadı ve sette 2-0'lık üstünlük yakaladı. 6. oyunda rakibinin servisini kırarak sete dengeyi (3-3) getiren Zeynep, sonraki oyunda da hata yapmadı ve 4-3 öne geçti. 11. oyunda kendi servisinde 4-0 öne geçmesine rağmen milli raket, çok fazla basit hata yapınca servisini kırdırdı. Maçı kazanmak için servis atan rakibine direnen Zeynep, 12. oyunda yine servisi kırdı ve 6-6'lık eşitliği sağladığı seti tie-break'e götürdü. Karar oyununda rakibini yenen Zeynep Sönmez, seti 7-6 kazanarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

        Son sete de iyi başlayan taraf yine Putintseva olurken, Kazak raket ilk 3 oyun sonunda 3-0'lık üstünlük sağladı. Putintseva, daha az hata yaptığı seti 6-3 maçı da 2-1 kazanarak 4. tura yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        21 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 21 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, b...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!