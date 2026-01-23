Habertürk
        ABD Başkanı Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı

        ABD Başkanı Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı

        ABD Başkanı Trump, sol elindeki morluğun Davos'ta bir masaya çarptıktan sonra ortaya çıktığını söyledi ve aspirin dozunun kolayca morarmasına neden olduğunu belirtti. ABD Başkanı, "Kalbinizi seviyorsanız aspirin alın, ama biraz morarma istemiyorsanız aspirin almayın derler. Ben büyük boy aspirin alıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 23.01.2026 - 08:32 Güncelleme: 23.01.2026 - 08:32
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta dikkat çeken sol elindeki belirgin morluğu yüksek miktarda aspirin tüketimine bağladı.

        Trump, ABD'ye dönerken Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, morluğun İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda bir masaya çarptıktan sonra ortaya çıktığını söyledi. Trump, aspirin dozunun kolayca morarmasına neden olduğunu belirtti.

        "HİÇBİR RİSKE GİRMEK İSTEMİYORUM"

        ABD Başkanı, "Kalbinizi seviyorsanız aspirin alın, ama biraz morarma istemiyorsanız aspirin almayın derler. Ben büyük boy aspirin alıyorum" dedi ve ekledi:

        "Doktor, 'Bunu almanıza gerek yok efendim. Çok sağlıklısınız' dedi. Ben de, 'Hiçbir riske girmek istemiyorum' dedim"

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Trump'ın Barış Kurulu duyurusu sırasında elini imza masasının köşesine çarptığını söyledi.

        Reuters'a konuşan iki cerrah ve iki dahiliye uzmanı, aspirinin morarmaya sebep olabileceği konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

        TAVSİYE EDİLENDEN DAHA YÜKSEK ASPİRİN ALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

        Trump, bu ayın başlarında Wall Street Journal'a verdiği bir röportajda, "kalbimden güzel, ince kan akmasını" istediği için doktorlarının tavsiye ettiğinden daha yüksek günlük aspirin dozu aldığını söylemişti.

        Geçen yaz Leavitt, gazetecilere elindeki morlukların çok fazla tokalaşmaktan kaynaklandığını söylemişti.

        79 yaşındaki Trump, başkanlık görevini üstlenen en yaşlı ikinci kişi. Ondan önceki Demokrat Başkan Joe Biden ise göreve uygunluğu hakkındaki sorular nedeniyle 2024'teki yeniden seçim yarışından çekilmiş ve bir yıl önce 82 yaşında görevinden ayrılmıştı.

