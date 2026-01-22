Habertürk
Habertürk
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!

        Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, EuroLeague'in 24. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e konuk oldu. İsrailli taraftarlar, mücadele öncesinde Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 21:59 Güncelleme: 22.01.2026 - 21:59
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldı.

        İsrailli taraftarlar, Panathinaikos'un maçın oynanacağı salona geldiği dakikalarda kapı önünde hazır bekledi.

        Ergin Ataman otobüsten indikten sonra İsrailli taraftarların küfürlü tezahüratlarıyla karşılaştı.

        Güvenlik görevlileri, Ergin Ataman'ı o bölgeden hızlıca uzaklaştırarak soyunma odasına götürdü.

        Ataman maç öncesi verdiği röportajda, "Bu tezahüratlar maç başlayınca da devam ederse salondan ayrılacağım" dedi.

        Karı kocayı ayıran feci kaza kamerada

        Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan karı kocadan durumu ağır olan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Kaza, dün öğle saatlerinde Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Cadde...
