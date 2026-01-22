Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, EuroLeague'in 24. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e konuk oldu. İsrailli taraftarlar, mücadele öncesinde Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.
EuroLeague'de Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma öncesinde Ergin Ataman'a yönelik küfürlü tezahüratlar yapıldı.
İsrailli taraftarlar, Panathinaikos'un maçın oynanacağı salona geldiği dakikalarda kapı önünde hazır bekledi.
Ergin Ataman otobüsten indikten sonra İsrailli taraftarların küfürlü tezahüratlarıyla karşılaştı.
Güvenlik görevlileri, Ergin Ataman'ı o bölgeden hızlıca uzaklaştırarak soyunma odasına götürdü.
Ataman maç öncesi verdiği röportajda, "Bu tezahüratlar maç başlayınca da devam ederse salondan ayrılacağım" dedi.