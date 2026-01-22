Habertürk
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı

        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı

        İzmir'de freni boşalan TIR, kamyonete çarpıp, viyadükten aşağı düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, boşlukta sallanan otomobildeki yaralıları kurtarmak için zamana karşı yarıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 20:28 Güncelleme: 22.01.2026 - 20:28
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de freni boşalan TIR, kamyonete çarpıp, viyadükten aşağı düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaza, gündüz saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakalı öğrenilemeyen iş makinesi yüklü TIR, iddiaya göre freni boşalması sonucu önündeki kamyonete çarpıp, kontrolden çıkarak viyadükten aşağı düştü.

        TIR'ın çarptığı kamyonet ise viyadükte asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

