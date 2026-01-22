Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
Beşiktaş, Rafa Silva'nın transfer için Benfica'yla anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Rafa Silva'nın Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva’nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.”
BENFICA, RAFA SILVA'YI DUYURDU
Portekiz ekibi Benfica, kadrosuna kattığı Rafa Silva'yı bu paylaşımla duyurdu
Benfica’nın Siyah-beyazlılara toplamda 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Rafa Silva, teknik direktörlüğünü Mourinho'nun yaptığı Benfica ile 2028 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalayacak.