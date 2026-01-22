Habertürk
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva - Futbol Haberleri

        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva

        Beşiktaş, Rafa Silva'nın transfer için Benfica'yla anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 20:44 Güncelleme: 22.01.2026 - 21:19
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        Beşiktaş, Rafa Silva'nın Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı.

        Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

        “Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva’nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.”

        BENFICA, RAFA SILVA'YI DUYURDU

        Portekiz ekibi Benfica, kadrosuna kattığı Rafa Silva'yı bu paylaşımla duyurdu

        Benfica’nın Siyah-beyazlılara toplamda 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

        Rafa Silva, teknik direktörlüğünü Mourinho'nun yaptığı Benfica ile 2028 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalayacak.

