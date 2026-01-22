Fenerbahçe'de En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Youssef En-Nesyri'nin İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Ara transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe'de çalışmalar son hızıyla devam ediyor.
İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri'nin transferini duyurdu.
"JUVENTUS İLE F.BAHÇE ANLAŞTI"
Sky Sport'un haberine göre; Juventus, Youssef En-Nesyri'nin satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
5+19 MİLYON EURO!
Öte yandan TuttoSport'ta yer alan habere göre ise; Juventus kiralama bedeli için 5 milyon Euro, satın alma opsiyonu için ise 19 milyon Euro ödeyecek ve opsiyon zorunlu olacak.
Fenerbahçe, En-Nesyri'yi 2024 yazında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
28 yaşındaki golcü bu sezon sarı-lacivertlilerde 25 maçta 1.779 dakika sahada kalarak 8 gol - 1 asistlik performans sergiledi.