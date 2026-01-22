Habertürk
        Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti! - Futbol Haberleri

        Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti!

        Fransa ekibi Rennes'e transfer olması beklenen Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti.

        Giriş: 22.01.2026 - 21:23 Güncelleme: 22.01.2026 - 21:32
        Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti!
        Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti.

        26 yaşındaki futbolcunun Fransa ekibi Rennes'e transfer olması bekleniyor.

        Szymanski, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda ederken şu ifadeleri kullandı:

        Sevgili Fenerbahçe ailesi, Bugün benim için veda etme ve kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı. Kulübe bunun bir parçası olma fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı giymek benim için bir onurdu.

        Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulüpte çalışan herkese, günlük çalışmalarınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederim. Ve tabii ki tüm taraftarlara, bu kulübün kalbine, her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür etmek istiyorum.

        Hepinize başarılar diliyorum ve gelecek için en iyisini diliyorum.

