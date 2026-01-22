Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!

Habertürk
        Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli forması giyen Noa Lang ile prensip anlaşmasına vardı. Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 22:53 Güncelleme: 23.01.2026 - 01:41
        Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli forması giyen Noa Lang’ın transferi için anlaşma sağladı.

        Sarı-kırmızılılar, oyuncu cephesiyle tüm şartlarda mutabakat sağlarken, sözleşmede yer alacak opsiyonun Galatasaray’ın kontrolünde olacağı ve bazı performans kriterlerine bağlı olacağı öğrenildi.

        Napoli’nin Noa Lang için bonservis beklentisi 30 milyon Euro seviyesinde bulunurken, Galatasaray yönetimi bu bedeli bir miktar aşağı çekmek için görüşmelerini sürdürüyor.

        Taraflar arasında henüz resmi imzalar atılmamış olsa da, transferde önemli bir pürüz yaşanması beklenmiyor.

        İSTANBUL'A GELDİ

        Yıldız futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

