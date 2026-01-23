En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi

TBMM Genel Kurulu’nda emekli aylığına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde gerginlik yaşandı.

En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Düzenlemeyle, dosya bazında 16 bin 881 TL olarak uygulanan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı asgari ödeme tutarı, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin TL’ye yükseltildi.

Teklif kapsamında, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda Devlet Memurları Kanunu’nda da değişikliklere gidildi. Buna göre, adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ile staj aşamalarının herhangi birinde başarısız olanlar; birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası alanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenlerin, disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla görevlerine son verilebilecek. Sağlık nedenleri dışında ilişiği kesilenler, üç yıl süreyle devlet memurluğuna alınmayacak. Bu durumlar ilgili kurumlarca derhal Kamu Personel Bilgi Sistemi’ne bildirilecek.

REKLAM

DİSİPLİN CEZALARINA YENİ DÜZENLEME

Disiplin cezalarına ilişkin zamanaşımı süreleri de yeniden düzenlendi. Buna göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde ceza verilmemesi halinde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak. Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi durumunda ise, kararın idareye tebliğinden itibaren kalan zamanaşımı süresi içinde; sürenin dolmasına üç aydan az kalmışsa en geç dört ay içinde, karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilecek.

Kanun teklifiyle Karayolları Trafik Kanunu’nda da değişiklik yapıldı. Buna göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapan firmaları denetleme, aykırılıklar tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında idari para cezası tutanağı düzenleme yetkisine sahip olacak.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI

İstihdamın korunması ve artırılması amacıyla uygulanan asgari ücret işveren desteği de yükseltildi. Buna göre destek tutarı, 1 Ocak 2026’dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle ise, yayın lisansı bulunmasına rağmen lisans türü dışında yayın yapan ya da izinsiz verici tesis eden medya hizmet sağlayıcılarına yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı. Üst Kurul tarafından yapılan uyarıya rağmen izinsiz yayına devam eden kuruluşlar hakkında adli ve idari yaptırımlar uygulanacak. Bu kapsamda sorumlu gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılabilecek. İzinsiz faaliyet gösteren yayın cihaz ve tesisleri mühürlenerek kapatılacak.