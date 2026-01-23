Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı! Yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe, Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski'nin Fransız ekibi Rennes'e transfer olduğunu duyurdu.

Fransız ekibi ise Szymanski ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Szymanski'nin transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sebastian Szymanski’nin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennes FC’ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Sarı-lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski’ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Teşekkürler Sebastian Szymanski



SZYMANSKI'DEN VEDA!

Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti.

Szymanski, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda ederken şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Fenerbahçe ailesi, Bugün benim için veda etme ve kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı. Kulübe bunun bir parçası olma fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı giymek benim için bir onurdu.

Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulüpte çalışan herkese, günlük çalışmalarınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederim. Ve tabii ki tüm taraftarlara, bu kulübün kalbine, her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür etmek istiyorum.