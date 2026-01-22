Fenerbahçe: 0 - Aston Villa: 1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Rogers'ın ortası İsmail Yüksek'in kafasından sekerek Sancho'nun önünde kaldı. İngiliz oyuncu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve maçta gol perdesini açtı. İlk 45 dakikayı Aston Villa 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının 75. dakikasında ise Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu gol, Jhon Duran’ın ofsaytta olması gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-0 Aston Villa üstünlüğü ile sona erdi.

REKLAM

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 11 puanda kaldı. İngiliz ekibi ise 18 puana yükseldi.

Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Temsilcimiz Fenerbahçe, Romanya ekibi FCSB'ye konuk olacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK Fenerbahçe, zorlu karşılaşmada UEFA listesinde bulunan 3 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown ile izinli Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı.

DURAN'IN CEZASI TAMAMLANDI Fenerbahçe'de cezasını tamamlayan golcü oyuncu Jhon Duran, Aston Villa maçına ilk 11'de başladı. Kolombiyalı santrfor, Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza almış ve UEFA'ya yapılan itiraz sonucu cezası 1 maça düşürülmüştü. REKLAM

MAÇTAN DAKİKALAR 6. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Tielemans penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede iyi yükselen Mings'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 19. dakikada kazanılan korner atışında yine Tielemans topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Watkins yükselip kafayı vurdu, Mert Müldür topu çizgiden çıkardı. 20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jhon Duran, yay üzerinde müsait pozisyondaki Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Bizot topu kontrol etti. 25. dakikada Aston Villa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rogers, ceza sahası içine ortaladı. İsmail Yüksek'in kafasından seken meşin yuvarlak arka direğe hareketlenen Sancho'nun önünde kaldı. Bu futbolcu kafayla topu filelere gönderdi: 0-1. REKLAM