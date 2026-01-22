Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe: 0 - Aston Villa: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe: 0 - Aston Villa: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Avrupa Ligi'nde 5 maç sonra mağlubiyet yaşayan temsilcimiz, 11 puanda kaldı. Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında sarı-lacivertliler, Romanya ekibi FCSB'ye konuk olacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.01.2026 - 19:35 Güncelleme: 22.01.2026 - 22:49
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

        Karşılaşmanın 25. dakikasında Rogers'ın ortası İsmail Yüksek'in kafasından sekerek Sancho'nun önünde kaldı. İngiliz oyuncu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve maçta gol perdesini açtı. İlk 45 dakikayı Aston Villa 1-0 önde tamamladı.

        İkinci yarının 75. dakikasında ise Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu gol, Jhon Duran’ın ofsaytta olması gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-0 Aston Villa üstünlüğü ile sona erdi.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 11 puanda kaldı. İngiliz ekibi ise 18 puana yükseldi.

        Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Temsilcimiz Fenerbahçe, Romanya ekibi FCSB'ye konuk olacak.

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

        Fenerbahçe, zorlu karşılaşmada UEFA listesinde bulunan 3 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown ile izinli Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı.

        DURAN'IN CEZASI TAMAMLANDI

        Fenerbahçe'de cezasını tamamlayan golcü oyuncu Jhon Duran, Aston Villa maçına ilk 11'de başladı.

        Kolombiyalı santrfor, Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza almış ve UEFA'ya yapılan itiraz sonucu cezası 1 maça düşürülmüştü.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Tielemans penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede iyi yükselen Mings'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

        19. dakikada kazanılan korner atışında yine Tielemans topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Watkins yükselip kafayı vurdu, Mert Müldür topu çizgiden çıkardı.

        20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jhon Duran, yay üzerinde müsait pozisyondaki Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Bizot topu kontrol etti.

        25. dakikada Aston Villa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rogers, ceza sahası içine ortaladı. İsmail Yüksek'in kafasından seken meşin yuvarlak arka direğe hareketlenen Sancho'nun önünde kaldı. Bu futbolcu kafayla topu filelere gönderdi: 0-1.

        42. dakikada Aston Villa etkili geldi. Buendia'nın pasında soldan atağa kalkan Rogers, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sancho'yu gördü. Bu futbolcu, kaleci Ederson'dan sıyrılıp yerden vurdu ancak Skriniar kayarak gole engel oldu. Pozisyonun devamında top, maçın hakemi Godinho'ya çarpıp Rogers'ın önünde kaldı. Rogers, topu ağlarla buluşturdu ancak hakem, topun kendisine çarptığını belirterek golü iptal etti.

        İlk 45 dakikayı Aston Villa 1-0 önde tamamladı.

        52. dakikada sağdan ceza sahasına giren Rogers, kale sahası önündeki Sancho'ya pasını aktardı. Sancho'nun düzeltip vuruşunda son anda araya Skriniar girerek tehlikeyi önledi.

        60. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Duran'ın pasında topla buluşan Fred, sağdan savunmanın arkasına sarkan Talisca'ya pasını attı. Brezilyalı futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunda kaleci Bizot gole izin vermedi.

        63. dakikada Aston Villa gole yaklaştı. Paslaşılarak kullanılan korner atışında top son olarak ceza yayı önündeki Cash'te kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

        64. dakikada Fred'in kaptırdığı topu alan Rogers, ceza sahası önüne gelip yerden sert vurdu, Ederson uzanarak köşeye giden topu çelmeyi başardı.

        67. dakikada Asensio'nun uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu düzeltip sert vurdu ancak kaleci Bizot ayaklarıyla gole izin vermedi.

        71. dakikada Aston Villa savunmasına baskı yaparak topu kapan İsmail Yüksek, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden vurdu, kaleci Bizot son anda topu kornere çeldi.

        75. dakikada Mert Müldür'ün ortasında Jhon Duran, soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'na indirdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Bizot'tan dönen topu Kerem tamamlayarak filelere gönderdi ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

        88. dakikada paslaşılarak kullanılan korner atışında Mert Müldür kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Jhon Duran'ın kafa vuruşunda top Bizot'ta kaldı.

        Aston Villa karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

