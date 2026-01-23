Part time çalışanlara sigorta yaptırmak zorunlu mu?

İş Kanununa göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftada 30 saat ve altındaki çalışmalar ise “kısmi süreli” çalışma olarak kabul ediliyor. Kısmi süreli çalışmalar halk arasında genellikle part time çalışma olarak adlandırılıyor.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

Kanuna göre, part time çalışan işçiler ile çağrı üzerine veya uzaktan çalışma yöntemiyle çalışan işçiler ile işveren arasında kısmi süreli sözleşme yapılması gerekir. Kısmi süreli çalıştırılan işçiye tam süreli çalışan işçiye göre farklı muamele yapılamaz.

REKLAM

Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreyle orantılı ödenmelidir. Niteliğine uygun açık pozisyon doğduğunda, öncelik kısmi süreli çalışan işçiye verilmelidir.

İşveren, part time çalışan işçileri tam zamanlı işçiler gibi sigortalı çalıştırmak zorundadır. Sözleşme saat ücreti üzerinden yapılmışsa bir ayda çalışılan süreler toplanır ve günlük 7,5 saat olan çalışma süresine bölünür. Hesaplanacak gün sayısı üzerinden prim yatırılır. Hesaplama sırasında, 7,5 saatten az olan küsuratlar 1 gün kabul edilir.

Ayda 8 günden az çalışanların, eksik günlerine ait genel sağlık sigortası (GSS) primlerini 30 güne tamamlaması gerekiyor. Ancak, anne babası veya eşi üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişilerin eksik günlerin GSS primini 30 güne tamamlaması gerekmiyor. GSS primi ödemesi gerekenlerin ödeme güçleri yoksa, yani hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinden az ise primleri devlet tarafından karşılanır. Bunun için gelir testi yaptırılması gerekir. REKLAM PRİMLERİNİ AYDA 30 GÜNE TAMAMLAYABİLİRLER Part time çalışanlar, primi kendileri ödeyerek eksik prim günlerini emekliliğe saydırabilirler. Prim günlerini iki yolla 30 güne tamamlayabilir. Çalışmaya devam ettikleri dönemde isteğe bağlı sigorta primi ödemek suretiyle eksik günler tamamlanabiliyor. İsteğe bağlı sigorta normalde 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında değerlendirilirken, kısmi süreli çalışanların isteğe bağlı sigortası 4/a (SSK) kapsamında değerlendirilir. Eksik prim günlerini 30 güne tamamlamanın ikinci yolu ise borçlanmadır. Çalışırken prim ödeme gücü olmayanlar, daha sonra eksik günleri 30’a tamamlamak için borçlanma yapabilirler. GSS primini 30 güne tamamlamış kişiler, ilerleyen yıllarda borçlanma yapmak istediklerinde her bir gün için günlük asgari ücretin yüzde 33’ü yerine yüzde 21’i oranında prim öderler.