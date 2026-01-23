Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.851,49 %0,97
        DOLAR 43,3470 %0,17
        EURO 50,9698 %0,03
        GRAM ALTIN 6.902,63 %0,95
        FAİZ 35,09 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 137,74 %3,01
        BITCOIN 89.871,00 %0,79
        GBP/TRY 58,5122 %-0,03
        EUR/USD 1,1745 %-0,09
        BRENT 64,53 %0,73
        ÇEYREK ALTIN 11.285,80 %0,95
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Part time çalışanlara sigorta yaptırmak zorunlu mu? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Part time çalışanlara sigorta yaptırmak zorunlu mu?

        Sürekli bir iş bulamayan veya öğrenimine devam ettiği için harçlığını çıkarmak amacıyla part time çalışanların bir kısmı sigortasız istihdam ediliyorlar. Peki part time çalışanlar için sigorta yaptırmak zorunlu mu? Yıllık izin ve kıdem tazminatı hakları var mıdır? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, part time çalışanların haklarını yazdı

        Giriş: 23.01.2026 - 07:26 Güncelleme: 23.01.2026 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İş Kanununa göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftada 30 saat ve altındaki çalışmalar ise “kısmi süreli” çalışma olarak kabul ediliyor. Kısmi süreli çalışmalar halk arasında genellikle part time çalışma olarak adlandırılıyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Kanuna göre, part time çalışan işçiler ile çağrı üzerine veya uzaktan çalışma yöntemiyle çalışan işçiler ile işveren arasında kısmi süreli sözleşme yapılması gerekir. Kısmi süreli çalıştırılan işçiye tam süreli çalışan işçiye göre farklı muamele yapılamaz.

        REKLAM

        Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreyle orantılı ödenmelidir. Niteliğine uygun açık pozisyon doğduğunda, öncelik kısmi süreli çalışan işçiye verilmelidir.

        İşveren, part time çalışan işçileri tam zamanlı işçiler gibi sigortalı çalıştırmak zorundadır. Sözleşme saat ücreti üzerinden yapılmışsa bir ayda çalışılan süreler toplanır ve günlük 7,5 saat olan çalışma süresine bölünür. Hesaplanacak gün sayısı üzerinden prim yatırılır. Hesaplama sırasında, 7,5 saatten az olan küsuratlar 1 gün kabul edilir.

        Ayda 8 günden az çalışanların, eksik günlerine ait genel sağlık sigortası (GSS) primlerini 30 güne tamamlaması gerekiyor. Ancak, anne babası veya eşi üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişilerin eksik günlerin GSS primini 30 güne tamamlaması gerekmiyor. GSS primi ödemesi gerekenlerin ödeme güçleri yoksa, yani hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin üçte birinden az ise primleri devlet tarafından karşılanır. Bunun için gelir testi yaptırılması gerekir.

        REKLAM

        PRİMLERİNİ AYDA 30 GÜNE TAMAMLAYABİLİRLER

        Part time çalışanlar, primi kendileri ödeyerek eksik prim günlerini emekliliğe saydırabilirler. Prim günlerini iki yolla 30 güne tamamlayabilir. Çalışmaya devam ettikleri dönemde isteğe bağlı sigorta primi ödemek suretiyle eksik günler tamamlanabiliyor. İsteğe bağlı sigorta normalde 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında değerlendirilirken, kısmi süreli çalışanların isteğe bağlı sigortası 4/a (SSK) kapsamında değerlendirilir.

        Eksik prim günlerini 30 güne tamamlamanın ikinci yolu ise borçlanmadır. Çalışırken prim ödeme gücü olmayanlar, daha sonra eksik günleri 30’a tamamlamak için borçlanma yapabilirler.

        GSS primini 30 güne tamamlamış kişiler, ilerleyen yıllarda borçlanma yapmak istediklerinde her bir gün için günlük asgari ücretin yüzde 33’ü yerine yüzde 21’i oranında prim öderler.

        REKLAM

        Kısmi süreli çalışanların eksik günlerini borçlanma hakkı 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 Sayılı Kanunla tanındı. Dolayısıyla part time çalışanlar bu tarihten sonraki eksik günler için borçlanma yapabilirler ancak önceki tarihlere ait günler için borçlanma yapamazlar.

        YILLIK ÜCRETLİ İZİN KULLANIRLAR

        Kısmi süreli çalışanların da tam süreli çalışan işçiler gibi yıllık ücretli izin hakları vardır. İzne hak kazanabilmek için bir yıl çalışmış olmak gerekiyor. Kısmi süreli çalışanların yıllık izinleri, çalıştıkları süre üzerinden hesaplanır.

        Kısmi süreli sözleşme yapılmış bir kişi örneğin haftanın pazartesi ve salı günleri çalışmakta ise bir yıllık sürenin sonunda yıllık iznini aynı günlerde kullanır. Part time çalışan işçinin yıllık izin hakkı, çalışma süresi ile orantılı olarak hesaplanır.

        PART TİME ÇALIŞAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

        Part time çalışanlar, ihbar ve kıdem tazminatı bakımından da normal çalışanlarla aynı haklara sahiptir. En az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla, kısmi çalışma sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir nedene dayanmadan feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

        #part time
        #Esnek Çalışma
        #kısmi süreli çalış
        #kıdem tazminatı
        #yıllık izin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        "İran'a doğru seyreden büyük bir filomuz var"
        "İran'a doğru seyreden büyük bir filomuz var"
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü