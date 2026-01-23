Habertürk
        Haberler Dünya "İran'a doğru seyreden büyük bir filomuz var" | Dış Haberler

        "İran'a doğru seyreden büyük bir filomuz var"

        ABD Başkanı Donald Trump, kendilerine ait büyük bir filonun, İran'a doğru ilerlediğini ifade etti. Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Hiçbir şey olmasını istemem. Ancak onları yakından izliyoruz." diye konuştu.

        Giriş: 23.01.2026 - 01:41 Güncelleme: 23.01.2026 - 02:03
        "İran'a doğru seyreden büyük bir filomuz var"
        Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu'na (WEF) katılan ABD Başkanı Donald Trump, Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        İran'a ilişkin açıklamada bulunan Trump, çok sayıda gemiden oluşan büyük bir filonun İran'a doğru ilerlediğini dile getirdi.

        ABD Başkanı, "İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var. Hiçbir şey olmasını istemem. Ancak onları yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

        Donald Trump ayrıca, "Büyük bir armadaya sahibiz. Büyük armada, İran yönünde ilerliyor. Belki de kullanmamız gerekmeyecek. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı, İran ile iş yapan ülkelere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarına ilişkin kararını yinelerken, "Yakında yürürlüğe girecek." dedi.

        İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar sırasında çıkan olaylarda kaç kişinin öldüğüne ilişkin soruya yanıt veren Trump, hiç kimsenin net sayıyı bilmediğini söyledi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeye değinen Trump, "Zelenskiy, anlaşma yapmak istediğini söyledi. 6-7 aydır müzakere edilen konuları görüşüyoruz." şeklinde konuştu.

        ABD Başkanı, Ukrayna Savaşı'nı bitirmenin karmaşık bir mesele olduğunu belirtirken "Karmaşık çünkü sınırlar, nehirler, her şey var." değerlendirmesinde bulundu.

        Elindeki morluğa da değinen Trump, aspirin kullanımının morluğa yol açabildiğini belirtti.

        *Haberin fotoğrafı, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

