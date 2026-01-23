ABD Başkanı Trump, Barış Kurulu için Kanada Başbakanı Carney'e gönderdiği daveti geri çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesi sürdürme çabalarına öncülük edecek Barış Kurulu'na dün Davos'ta imza attı. Törene katılan ve imza atanlar arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Törenden saatler sonra Trump, Barış Kurulu girişimine Kanada'nın katılımına yönelik davetini geri çekti.

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'e yönelik Truth Social paylaşımında, "Lütfen bu mektubun, Barış Kurulu'nun, şimdiye kadar bir araya getirilmiş en prestijli Liderler Kurulu olacak olan bu kurulda Kanada'nın katılımıyla ilgili davetini geri çektiğini temsil ettiğini kabul edin" diye yazdı.

Barış Kurulu, Trump'ın başkanlığında, ateşkesi denetleyecek küçük bir dünya liderleri grubu olarak tasarlanmıştı, ancak çok daha iddialı bir şeye dönüştü ve üyeliği ve yetki alanı hakkındaki şüpheler, genellikle Washington'a en yakın olan bazı ülkelerin katılmamasına yol açtı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Davos'taki kurallara dayalı düzenin "kopması" hakkında alışılmadık açıklamalarda bulunmuştu. Carney açıklamasında, "Kanada gibi orta ölçekli ülkeler tek başına hareket edemez. Diğer orta ölçekli ülkelerle birlik olmalıyız. Masada olmazsak menüde oluruz" ifadelerini kullanmıştı. Trump da Carney'in açıklamaların Davos sonunda yanıt verdi.