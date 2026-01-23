Habertürk
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, Barış Kurulu için Kanada Başbakanı Carney'e gönderdiği daveti geri çekti | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, Barış Kurulu için Kanada Başbakanı Carney'e gönderdiği daveti geri çekti

        ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Carney'in Davos'ta "Dünya Trump öncesi uluslararası düzene artık dönmeyecek" sözlerine üstü kapalı bir şekilde yanıt verdi. Trump, Barış Kurulu için Kanada'ya gönderdiği daveti geri çektiğini açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 07:27 Güncelleme: 23.01.2026 - 07:27
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesi sürdürme çabalarına öncülük edecek Barış Kurulu'na dün Davos'ta imza attı. Törene katılan ve imza atanlar arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı Haberi Görüntüle

        Törenden saatler sonra Trump, Barış Kurulu girişimine Kanada'nın katılımına yönelik davetini geri çekti.

        Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'e yönelik Truth Social paylaşımında, "Lütfen bu mektubun, Barış Kurulu'nun, şimdiye kadar bir araya getirilmiş en prestijli Liderler Kurulu olacak olan bu kurulda Kanada'nın katılımıyla ilgili davetini geri çektiğini temsil ettiğini kabul edin" diye yazdı.

        Barış Kurulu, Trump'ın başkanlığında, ateşkesi denetleyecek küçük bir dünya liderleri grubu olarak tasarlanmıştı, ancak çok daha iddialı bir şeye dönüştü ve üyeliği ve yetki alanı hakkındaki şüpheler, genellikle Washington'a en yakın olan bazı ülkelerin katılmamasına yol açtı.

        Kanada Başbakanı Mark Carney, Davos'taki kurallara dayalı düzenin "kopması" hakkında alışılmadık açıklamalarda bulunmuştu. Carney açıklamasında, "Kanada gibi orta ölçekli ülkeler tek başına hareket edemez. Diğer orta ölçekli ülkelerle birlik olmalıyız. Masada olmazsak menüde oluruz" ifadelerini kullanmıştı. Trump da Carney'in açıklamaların Davos sonunda yanıt verdi.

        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz Haberi Görüntüle

        Sosyal medyada Carney'e yazdığı mektupta, "Lütfen bu mektubun, Barış Kurulu'nun, şimdiye kadar bir araya getirilmiş en prestijli Liderler Kurulu olacak olan bu kurulda Kanada'nın katılımıyla ilgili davetini geri çektiğini temsil ettiğini kabul edin" dedi. "Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

        İmza töreninde Türkiye dahil 19 ülkeden yetkililer Trump'a eşlik etti.

        Washington'a dönerken Trump gazetecilere, "Mektup sadece iki gün önce gönderildi. Zaten neredeyse 30 kişi imzalamıştı," dedi. Trump, bazı liderlerin katılmak istediklerini ancak önce parlamentolarından onay almaları gerektiğini söylediklerini, özellikle İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni ve Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi örnek gösterdiğini belirtti.

        Kurulun tüzüğü henüz kamuoyuna açıklanmadı. Belgenin, görev süresinden sonra da başkanlık yapmasına izin verip vermeyeceği sorulduğunda Trump, isterse bu hakka sahip olacağını söyledi.

        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz

        ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz. Kaba kuvvet kullanmayacağız ama orayı istiyoruz.

