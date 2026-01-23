Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi: Çoğu lider ne yapacağını bilmiyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda dün yaptığı açıklamada Avrupalı liderleri hedef aldı ve onları "Grönland modu" içinde olmakla eleştirdi.

AB liderlerini ABD Başkanı Donald Trump'tan talimat beklemekle suçlayan Zelenskiy, "Avrupa hala Grönland modunda: Belki birileri bir yerlerde bir şeyler yapar" dedi ve şöyle konuştu:

"Herkes dikkatini Grönland'a çevirdi. Ve açıkça görülüyor ki, çoğu lider ne yapacağını bilmiyor. Ve eğer Grönland'a 30 veya 40 asker gönderirseniz, bu ne işe yarar? Ne mesaj veriyor? Putin'e ne mesaj veriyor? Çin'e ne mesaj veriyor? Ve daha da önemlisi, en önemlisi olan yakın müttefikiniz Danimarka'ya ne mesaj veriyor?"

"Eğer Rus savaş gemileri Grönland çevresinde serbestçe dolaşıyorsa, Ukrayna yardımcı olabilir; bu gemilerden hiçbirinin kalmamasını sağlamak için uzmanlığımız ve silahlarımız var. Kırım yakınlarında olduğu gibi Grönland yakınlarında da batabilirler."

Zelenskiy, "Geçen yıl burada, Davos'ta, konuşmamı 'Avrupa'nın kendini nasıl savunacağını bilmesi gerekiyor' sözleriyle bitirmiştim. Bir yıl geçti ve hiçbir şey değişmedi" dedi.

TRUMP-ZELENSKIY GÖRÜŞMESİ Öte yandan Zelenskiy, Davos Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. Trump, Rusya-Ukrayna müzakereleri konusunda da ciddi bir ilerleme kaydettiklerini vurguladı. Zelenskiy ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını kaydeden Trump, Rusya'nın da taviz verip vermeyeceği sorusunu, "Rusya da taviz verecek. Herkes bunu başarmak için taviz veriyor." şeklinde yanıtladı. Trump, gelinen noktada hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin barışı istediğini düşündüğünü söyledi. RUSYA-ABD-UKRAYNA HEYETLERİ BİR ARAYA GELECEK Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de güvenlik konularını görüşmek üzere bir araya geleceğini bildirdi. REKLAM Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD heyetiyle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Görüşmeye katılan ABD heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yanı sıra Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum'un yer aldığını söyleyen Uşakov, yaklaşık 4 saat süren görüşmenin yapıcı, samimi ve güvenilir geçtiğini belirtti.