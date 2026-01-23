Habertürk
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi: Çoğu lider ne yapacağını bilmiyor | Dış Haberler

        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi: Çoğu lider ne yapacağını bilmiyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB liderlerini ABD Başkanı Trump'tan talimat beklemekle suçladı ve "Avrupa hala Grönland modunda: Belki birileri bir yerlerde bir şeyler yapar. Çoğu lider ne yapacağını bilmiyor" dedi

        Giriş: 23.01.2026 - 08:14 Güncelleme: 23.01.2026 - 08:14
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda dün yaptığı açıklamada Avrupalı liderleri hedef aldı ve onları "Grönland modu" içinde olmakla eleştirdi.

        AB liderlerini ABD Başkanı Donald Trump'tan talimat beklemekle suçlayan Zelenskiy, "Avrupa hala Grönland modunda: Belki birileri bir yerlerde bir şeyler yapar" dedi ve şöyle konuştu:

        "Herkes dikkatini Grönland'a çevirdi. Ve açıkça görülüyor ki, çoğu lider ne yapacağını bilmiyor. Ve eğer Grönland'a 30 veya 40 asker gönderirseniz, bu ne işe yarar? Ne mesaj veriyor? Putin'e ne mesaj veriyor? Çin'e ne mesaj veriyor? Ve daha da önemlisi, en önemlisi olan yakın müttefikiniz Danimarka'ya ne mesaj veriyor?"

        "Eğer Rus savaş gemileri Grönland çevresinde serbestçe dolaşıyorsa, Ukrayna yardımcı olabilir; bu gemilerden hiçbirinin kalmamasını sağlamak için uzmanlığımız ve silahlarımız var. Kırım yakınlarında olduğu gibi Grönland yakınlarında da batabilirler."

        Zelenskiy, "Geçen yıl burada, Davos'ta, konuşmamı 'Avrupa'nın kendini nasıl savunacağını bilmesi gerekiyor' sözleriyle bitirmiştim. Bir yıl geçti ve hiçbir şey değişmedi" dedi.

        TRUMP-ZELENSKIY GÖRÜŞMESİ

        Öte yandan Zelenskiy, Davos Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. Trump, Rusya-Ukrayna müzakereleri konusunda da ciddi bir ilerleme kaydettiklerini vurguladı.

        Zelenskiy ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını kaydeden Trump, Rusya'nın da taviz verip vermeyeceği sorusunu, "Rusya da taviz verecek. Herkes bunu başarmak için taviz veriyor." şeklinde yanıtladı.

        Trump, gelinen noktada hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin barışı istediğini düşündüğünü söyledi.

        RUSYA-ABD-UKRAYNA HEYETLERİ BİR ARAYA GELECEK

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de güvenlik konularını görüşmek üzere bir araya geleceğini bildirdi.

        Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD heyetiyle yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

        Görüşmeye katılan ABD heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yanı sıra Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum'un yer aldığını söyleyen Uşakov, yaklaşık 4 saat süren görüşmenin yapıcı, samimi ve güvenilir geçtiğini belirtti.

        Uşakov, Amerikan temsilcilerinin Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Davos'ta yapılan görüşmeye ve Avrupa'da aralık-ocakta düzenlenen müzakerelere dair izlenim ve değerlendirmelerini paylaştıklarını dile getirdi.

        Görüşmede, Amerikan tarafıyla mutabık kaldıkları konuları paylaşan Uşakov, "Güvenlik konularıyla ilgili üçlü çalışma grubunun ilk toplantısı bugün Abu Dabi'de yapılacak. Üçlü çalışma grubunda Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna temsilcileri yer alıyor." dedi.

        Bu toplantıya katılacak Rus heyetine Genelkurmay Ana İstihbarat (GRU) Başkanı İgor Kostyukov'un başkanlık edeceğine değinen Uşakov, Abu Dabi'de Rus ve Amerikan ekonomik gruplar başkanlarının da bir araya geleceğine işaret etti.

        Uşakov, ABD tarafının bu toplantıların gerçekleşmesi için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Alaska'da uzlaşıya varılan formüle göre toprak sorunu çözülmeden, krize uzun vadeli çözümü düşünmenin hiçbir anlamı yok. Putin'in Amerikalılarla görüşmesinde bu vurgulandı. Putin'in de belirttiği gibi, Ukrayna krizinin siyasi diplomatik araçlarla çözülmesinden yanayız. Ancak bu gerçekleşene kadar Rusya, özel askeri operasyon kapsamında belirlenen hedeflere tutarlı şekilde ulaşmaya devam edecek. Bu, Rus ordusunun stratejik inisiyatife sahip olduğu çatışma alanında yapılacak."

        Dev kayalar evi yerle bir etti

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları bir evin üzerine düştü. Olay sırasında evde bulunan 5 kişilik aile, saniyelerle ölümden kurtuldu. (İHA)

