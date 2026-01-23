İstanbul Perakendeciler Derneği'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal, İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, bugünden itibaren ramazan ayı sonuna kadar İstanbul’un tüm ilçelerinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve tereyağı ulaştırılmaya devam edileceğini belirtti.

Kartal, "Et ve tereyağı fiyatlarında sabitlemeye gittik. Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL’den ekonomik dana kıyma, 510 TL’den ekonomik dana kuşbaşı sunacağız." açıklamasında bulundu.

Et ürünlerinde olduğu gibi tereyağının fiyatını da sabitleyerek ramazan ayı sonuna kadar 384 TL seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Kartal, yerel marketlerin birçok ürün kategorisinde yürüttüğü indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçladığını dile getirdi.

Kartal, Mart 2023’ten itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu ile sürdürülen protokol sayesinde İstanbul’daki tüm hanelere en uygun fiyatlarla et ulaştırıldığını vurguladı.