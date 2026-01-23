Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları Ramazan ayı sonuna kadar sabitlendi

        İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, İstanbul PERDER üyesi marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının bugünden itibaren ramazan ayı sonuna kadar sabitlendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 08:34 Güncelleme: 23.01.2026 - 08:54
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul Perakendeciler Derneği'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kartal, İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, bugünden itibaren ramazan ayı sonuna kadar İstanbul’un tüm ilçelerinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve tereyağı ulaştırılmaya devam edileceğini belirtti.

        Kartal, "Et ve tereyağı fiyatlarında sabitlemeye gittik. Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL’den ekonomik dana kıyma, 510 TL’den ekonomik dana kuşbaşı sunacağız." açıklamasında bulundu.

        Et ürünlerinde olduğu gibi tereyağının fiyatını da sabitleyerek ramazan ayı sonuna kadar 384 TL seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Kartal, yerel marketlerin birçok ürün kategorisinde yürüttüğü indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçladığını dile getirdi.

        Kartal, Mart 2023’ten itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu ile sürdürülen protokol sayesinde İstanbul’daki tüm hanelere en uygun fiyatlarla et ulaştırıldığını vurguladı.

        Kartal, şunları kaydetti:

        "Yıl boyunca yerel marketler olarak yaptığımız çeşitli kampanyalarla tüketicimizi fiyat artışlarına karşı korumayı sürdürüyoruz. Ramazan ayında da fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Ramazan ayının bereketini sofralara taşımak istiyoruz. Tüm ülkemize hayırlı ramazanlar diliyorum."

        Ramazan ayı sonuna kadar sabitlenen fiyatlar (Et ve Süt Kurumu protokolü kapsamında kampanyaya dahil üye marketlerde) dana kıyma 485 TL, dana kuşbaşı 510 TL, tereyağı 384 TL olacak.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

