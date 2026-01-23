Macaristan Başbakanı Orban'dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin Davos'ta yaptığı açıklamada 'sınırı aştığını' söyledi. Orban, "Zelenskiy'nin Macar hükümetini ve şahsen beni bir kez daha hedef almasında yeni bir şey yok. Ancak şaşırtıcı olan, konuşmasında diğer tüm Avrupa liderlerini de eleştirmesiydi. Ukrayna'ya gönderilen desteğin yetersiz olduğunu, silahların yetersiz olduğunu ve Avrupa'nın kararlılığının yetersiz olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Davos'ta yaptığı açıklamada "sınırı aştığını" söyledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orban, "Dün Davos'ta Başkan Zelenskiy sınırı aştı. Macaristan'da seçimler yaklaşırken, Macar hükümetini ve şahsen beni bir kez daha hedef almasında yeni bir şey yok. Ancak şaşırtıcı olan, konuşmasında diğer tüm Avrupa liderlerini de eleştirmesiydi. Ukrayna'ya gönderilen desteğin yetersiz olduğunu, silahların yetersiz olduğunu ve Avrupa'nın kararlılığının yetersiz olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.
Orban mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Brüksel'den yanıt almak için uzun süre beklememize gerek kalmadı. Dün gece Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın kalkınması için bir yol haritası sundu. Brükselliler bu yol haritasında Ukrayna'nın her talebini kabul etti. Ukrayna için 800 milyar dolar, 2027'ye kadar hızlandırılmış AB üyeliği ve 2040'a kadar daha fazla destek.
Durum şu şekilde. Başkan Zelenskiy her şeyi tersine çevirmiş durumda, yine de Brükselliler ödeme yapmaya can atıyor.
Bu konuda da söyleyeceklerimiz olacak. Ulusal bir imza kampanyası başlatıyoruz ve bu kampanya aracılığıyla Brüksel'e net bir mesaj göndereceğiz: Ödeme yapmayacağız!"
ORBAN: ZELENSKIY SAVAŞI SONA ERDİRMEK İSTEMİYOR
Macaristan Başbakanı Orban, dün akşam yaptığı açıklamada ABD'nin "her türlü desteğine" rağmen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin savaşı "sona erdiremediğini veya erdirmek istemediğini" söylemişti.
Orban, "Anlaşmaya varamayacağımız anlaşılıyor. Ben Macar halkına hizmet eden özgür bir adamım. Siz ise 4. yılına giren bir savaşı, ABD Başkanı'nın (Donald Trump) verdiği her türlü desteğe rağmen sona erdirememiş ya da erdirmek istememiş çaresiz durumdaki birisiniz." ifadelerini kullanmıştı.
Zelenskiy'nin "savaş çabalarını" desteklemeyeceğini belirten Orban, Macaristan'ın bu ülkeye elektrik ve yakıt sağlamaya devam edeceği konusunda Ukrayna halkının güvenebileceğini kaydetmişti.