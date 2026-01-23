Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Macaristan Başbakanı Orban'dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı | Dış Haberler

        Macaristan Başbakanı Orban'dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı

        Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna lideri Zelenskiy'nin Davos'ta yaptığı açıklamada 'sınırı aştığını' söyledi. Orban, "Zelenskiy'nin Macar hükümetini ve şahsen beni bir kez daha hedef almasında yeni bir şey yok. Ancak şaşırtıcı olan, konuşmasında diğer tüm Avrupa liderlerini de eleştirmesiydi. Ukrayna'ya gönderilen desteğin yetersiz olduğunu, silahların yetersiz olduğunu ve Avrupa'nın kararlılığının yetersiz olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 10:15 Güncelleme: 23.01.2026 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Davos'ta yaptığı açıklamada "sınırı aştığını" söyledi.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orban, "Dün Davos'ta Başkan Zelenskiy sınırı aştı. Macaristan'da seçimler yaklaşırken, Macar hükümetini ve şahsen beni bir kez daha hedef almasında yeni bir şey yok. Ancak şaşırtıcı olan, konuşmasında diğer tüm Avrupa liderlerini de eleştirmesiydi. Ukrayna'ya gönderilen desteğin yetersiz olduğunu, silahların yetersiz olduğunu ve Avrupa'nın kararlılığının yetersiz olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

        Orban mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

        "Brüksel'den yanıt almak için uzun süre beklememize gerek kalmadı. Dün gece Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın kalkınması için bir yol haritası sundu. Brükselliler bu yol haritasında Ukrayna'nın her talebini kabul etti. Ukrayna için 800 milyar dolar, 2027'ye kadar hızlandırılmış AB üyeliği ve 2040'a kadar daha fazla destek.

        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi Haberi Görüntüle
        REKLAM

        Durum şu şekilde. Başkan Zelenskiy her şeyi tersine çevirmiş durumda, yine de Brükselliler ödeme yapmaya can atıyor.

        Bu konuda da söyleyeceklerimiz olacak. Ulusal bir imza kampanyası başlatıyoruz ve bu kampanya aracılığıyla Brüksel'e net bir mesaj göndereceğiz: Ödeme yapmayacağız!"

        ORBAN: ZELENSKIY SAVAŞI SONA ERDİRMEK İSTEMİYOR

        Macaristan Başbakanı Orban, dün akşam yaptığı açıklamada ABD'nin "her türlü desteğine" rağmen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin savaşı "sona erdiremediğini veya erdirmek istemediğini" söylemişti.

        Orban, "Anlaşmaya varamayacağımız anlaşılıyor. Ben Macar halkına hizmet eden özgür bir adamım. Siz ise 4. yılına giren bir savaşı, ABD Başkanı'nın (Donald Trump) verdiği her türlü desteğe rağmen sona erdirememiş ya da erdirmek istememiş çaresiz durumdaki birisiniz." ifadelerini kullanmıştı.

        Zelenskiy'nin "savaş çabalarını" desteklemeyeceğini belirten Orban, Macaristan'ın bu ülkeye elektrik ve yakıt sağlamaya devam edeceği konusunda Ukrayna halkının güvenebileceğini kaydetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ege ve Akdeniz'de sağanak var

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!